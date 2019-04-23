Латвийская красавица с формами выиграла престижный конкурс Miss Plus Size Universe

В конкурсе принимали участие красавицы из Латвии, Украины, Африки, Сент-Люсии, Барбадоса, Тринидада и Тобаго, Вирджинских островов, США, Гренады, Сен-Винсента и Гаити.

Сначала для конкурсанток были организованы экскурсии, радио-интервью, фотосессии, встреча с премьер-министром, посещение храмов, шоп-туры, занятия йогой, спортом, различные лекции и тесты на эрудицию.

"За нами постоянно наблюдали, следили за тем, как мы одеты (там не принято, чтобы дамы носили одежду с глубоким декольте или слишком оголяли ноги - это считается вульгарным!),

оценивали, как мы общаемся с другими девушками, с персоналом, насколько активно участвуем в мероприятиях", - рассказывает Виктория.

Латвийская красавица не скрывает, что по сравнению с другими смотрами красоты Miss Plus Size Universe оказался очень строгим в плане правил. Были установлены специальные требования к конкурсным нарядам - вечернему платью, национальному костюму, одежде для презентации своей страны и купальнику.

За восхитительные наряды Виктория благодарна дизайнерам Наталье Ершовой, Анне Иткиной и грузинскому модельеру Юлии Моргуновой, которая на удачу на внутренней стороне костюма вышила золотыми нитями слово "победа".

ФОТО: пресс-фото

"Чтобы быть допущенной организаторами на встречу с премьер-министром, необходимо было надеть брючный костюм или юбку с блузой без выреза и жакетом. Обувь непременно должна была быть с закрытым носом", - продолжает Виктория.

Кроме того, красавицы не могли покинуть территорию отеля, где они проживали, без охраны, снимать видео или фотографировать конкурсные мероприятия - перед началом каждого у них забирали телефоны на хранение.

Свободными вечерами участницы наслаждались общением друг с другом, устраивали ночные купания и заводили новые знакомства.

"Утром в день финала

многие конкурсантки были очень напряжены и пытались подсчитать заветные очки в надежде определить тройку лидеров. Я не думала о таких вещах, просто старалась сосредоточиться на своем выступлении",

- с улыбкой признается Виктория.

Поскольку на Карибских островах туристический сезон подходит к концу и начинается время дождей, не удивительно, что день финала выдался дождливым.

Это сделало сцену скользкой, но Виктории удалось прекрасно станцевать самбу и продемонстрировать свой талант. За постановку танца она признательна Роланду Штейнбергу, а за физическую форму - Аните Пужуле.

ФОТО: пресс-фото

Стоит отметить, что если наша красавица устояла на ногах в столь непростых условиях, то многие другие не смогли справиться с высокими каблуками и скользким покрытием. При этом ни одна из участниц не сдалась - они падали, вставали и продолжали выступления.

Особо запомнился выход в купальных костюмах. Обычно в конкурсах среди корпулентных дам таких выходов нет - они демонстрируют свои формы в пляжных фотосессиях. Виктория отмечает интересный факт - под купальником, по условиям конкурса, обязательно должны были быть колготки, ведь, как мы уже упоминали выше, голые ноги - это вульгарно!

Красавица из Латвии уверена, что завоевать симпатии жюри и обойти своих соперниц ей помогли профессионализм и внимательное отношение ко всем нюансам.

"Конечно, я довольна, но не буду обманывать и говорить, что было легко.

Нет, не было, но главное, что результат достигнут! Прозвучал гимн Латвии, и Карибские острова удивлены, что победительница не принадлежит к афроамериканской расе",

- говорит Виктория.

Добавим, что второе и третье места достались представительницам Африки и Сент-Люсии, а латвийская королева красоты уже отправилась домой, и ей не терпится показать своим близким корону и подарки от спонсоров и организаторов конкурса.