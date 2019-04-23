Попили пивка: в Пурвциемсе сестры устроили драку на глазах своих шестерых детей

Стражи порядка по указанному адресу встретили в подъезде вызвавшую их женщину с ребенком в возрасте примерно двух лет на руках. Женщина пояснила, что к ней в гости приехала сестра со своими четырьмя детьми.

Когда все дети ушли спать, они решили выпить по бокалу пива. Во время выпивания женщина попросила сестру вести себя потише. После этого между родственницами произошел основательный конфликт.

Дети обеих сестер проснулись, а когда они вышли из комнаты, их матери уже дрались. Хозяйка квартиры выбежала с одним из своих детей в подъезд и вызвала полицию.

В указанной квартире полицейские встретили вторую участницу конфликта. В соседней комнате находились и шестеро детей в возрасте от двух до девяти лет. У женщины кровоточила бровь, поэтому на место происшествия вызвали медиков.

Пока скорая помощь добиралась до места, ее попросили рассказать свою версию произошедшего. Пострадавшая рассказала, что по просьбе сестры приехала с детьми к ней в гости. Родственница постоянно критиковала приехавшую женщину, что создало напряженную атмосферу.

На вопрос о причине драки она со слезами пояснила, что не знает, почему сестра напала и разбила ей бровь.

Пострадавшей предложили написать заявление по факту причинения телесных повреждений, однако она пояснила, что подумает об этом позже.

Прибывшие на место происшествия медики предложили пострадавшей поехать в больницу, чтобы провести дополнительные исследования.

В это время вызвавшая полицию женщина позвонила бабушке, чтобы та позаботилась о детях сестры во время ее отсутствия.