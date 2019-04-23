SAB: Российские спецслужбы, скорее всего, станут осторожнее в работе против Запада

В отчете говорится, что направленные против Латвии действия реализуют спецслужбы нескольких стран.

Реализуемые разведкой России и ее службами безопасности действия - агрессивны и создают серьезную угрозу как коллективной безопасности НАТО и ЕС, так и национальной безопасности Латвии.

Направленные против Латвии действия спецслужб других стран бюро оценивает как умеренные, и прямых угроз безопасности государства в прошедшем году не появилось.

Деятельность российских спецслужб против Латвии включается в направленные на Западную Европу действия в целом. SAB напоминает, что в последние годы были публично разоблачены несколько операций российских спецслужб, к примеру, организация государственного переворота в Черногории, попытки повлиять на результаты выборов в США, Франции и Германии, громкое дело Скрипаля в Великобритании.

Эти утвержденные на высшем политическом уровне России операции показали размах работы спецслужб и методы, что позволило укрепить единое понимание служб безопасности стран Европы и согласовать модели действия. SAB напоминает, что, реагируя на попытку отравления Скрипаля, большая часть Западной Европы в короткое время сумела договориться об общем ответе.

В связи с этим российские спецслужбы, скорее всего, особенно ГРУ, пересмотрят методы работы, реализуя мероприятия по осторожности и безопасности информации, говорится в отчете.

SAB поясняет, что для достижения целей и задач зарубежные спецслужбы используют многосторонние методы работы, организуют работу не только с позиций резидентуры, но и работая с территории своей страны, кратковременно въезжая в Латвию, активно работая в информационном пространстве и киберпространстве. Методы спецслужб комбинируются.

К примеру, они анализируют публично доступную информацию об определенной госструктуре, исследовательской организации, личном составе университетов и их контактную информацию. Позднее информация об этих лицах детально исследуется в соцсетях. Следующим шагом может стать, к примеру, разговор с лицами на конференции или кибернападение, которое позволит получить контроль над электронной почтой лица.

Несмотря на быстрое техническое развитие возможностей шпионажа, в высоком приоритете о недружественных Латвии спецслужб сохраняется работа с источниками информации и контактными лицами.

В отчете SAB отмечает, что главную гиберугрозу Латвии составляет Россия, так как киберспособности России и готовность использовать их продолжает увеличиваться, и это сейчас считается одной из наиболее быстро растущих угроз безопасности Западной Европы, в том числе и Латвии.

Согласно информации SAB, в течение последних лет кибернападения на Латвию совершали ГРУ и ФСБ. Эти спецслужбы реализовали кибернападения с целью шпионажа, в большинстве они были направлены на госструктуры Латвии, в том числе сферы внутренних дел, иностранных дел и обороны или отдельных людей, работающих в этой сфере.

SAB также указывает, что особо высокие киберспособности, которые используются для достижения стратегических и тактических целей в глобальном масштабе, есть у Китая и России. РФ широко использует киберпространство не только для шпионажа, но и для проведения информационных операций и деструктивных действий.