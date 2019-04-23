Иностранные инвесторы: Латвии нужны улучшения в системе высшего образования

Чтобы способствовать развитию экономики в Латвии, необходимы улучшения в системе высшего образования, сказал журналистам исполнительный директор Совета иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ) Мартиньш Панке после встречи с вице-президентом Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом.
Во время встречи обсуждались важные для развития экономики ЕС и Латвии вопросы, включая цикл координирования фискальной и макроэкономической политики ЕС и рекомендации ЕК для Латвии.
Стороны обсудили также рекомендации СИИЛ для Латвии по усовершенствованию открытой и конкурентоспособной среды предпринимательства перед предстоящей в конце мая встречей с правительством Латвии.
Панке отметил, что мнение ЕК о необходимых Латвии улучшениях в экономике во многом совпадает с рекомендациями СИИЛ. В этом контексте опасения у иностранных инвесторов вызывает доступность рабочей силы в Латвии.
СИИЛ в своих рекомендациях больше выделяет практические вещи, а ЕК - макроэкономическую систему, отметил Панке.
Домбровскис отметил необходимость проводить в Латвии ответственную фискальную и макроэкономическую политику и структурные реформы, чтобы укрепить конкурентоспособность государства.
Он напомнил, что в последние годы EK уделяет все больше внимания уменьшению неравенства доходов и бедности в ЕС. Для содействия доступности рабочей силы ЕК считает важным уровень зарплат в Латвии, который является одним из факторов, способствующих эмиграции. Уровень производительности в Восточной Европе достигает 2/3 среднего по ЕС, а уровень зарплат нередко - лишь 1/3.