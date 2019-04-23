Иностранные инвесторы: Латвии нужны улучшения в системе высшего образования

Во время встречи обсуждались важные для развития экономики ЕС и Латвии вопросы, включая цикл координирования фискальной и макроэкономической политики ЕС и рекомендации ЕК для Латвии.

Стороны обсудили также рекомендации СИИЛ для Латвии по усовершенствованию открытой и конкурентоспособной среды предпринимательства перед предстоящей в конце мая встречей с правительством Латвии.

Панке отметил, что мнение ЕК о необходимых Латвии улучшениях в экономике во многом совпадает с рекомендациями СИИЛ. В этом контексте опасения у иностранных инвесторов вызывает доступность рабочей силы в Латвии.

СИИЛ в своих рекомендациях больше выделяет практические вещи, а ЕК - макроэкономическую систему, отметил Панке.

Домбровскис отметил необходимость проводить в Латвии ответственную фискальную и макроэкономическую политику и структурные реформы, чтобы укрепить конкурентоспособность государства.