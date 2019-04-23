Боб Хартли назвал состав сборной Латвии на матч против России

На игру против России заявлены вратари Кристер Гудлевскис и Давис Григалс.

В обороне будут играть Оскар Цибульскис, Ральф Фрейбергс, Кристап Зиле, Артур Кулда, Кристап Сотниекс, Увис Балинскис, Роберт Мамчич и Кришьянис Редлихс.

В свою очередь в нападении на лед против сборной России выйдут Роберт Букартс, Каспар Даугавиньш, Микс Индрашис, Роналд Кениньш, Родриго Аболс, Мартиньш Дзиеркалс, Эмилс Гегерис, Оскар Батня, Рихард Букартс, Рихард Маренис, Виталий Павлов, Гинт Мейя и Ренар Крастенбергс.

Номинально вторая сборная Латвии в 14:00 24 апреля в "Арена Рига" сыграет со сборной Эстонии.

Состав второй сборной Латвии на этот матч:

вратари: Янис Аузиньш, Рихардс Цимерманис,

защитники: Томас Зейле, Ренар Карклс, Эрик Шевченко, Хуго Янсонс, Артур Салия, Кристап Екабсонс, Криш Липсбергс,

нападающие: Эвил Биезайс, Николай Елисеев, Даниел Берзиньш, Том Андерсонс, Артур Озолиньш, Лаурис Ранцев, Гунар Скворцов, Карлис Озолиньш, Роберт Липсбергс, Эгил Калнс, Владислав Адельсон и Ричард Бернхардс.