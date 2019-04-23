Почти карета: в Рижском мотормузее появился бельгийский лимузин 1912 года

Как сообщил руководитель отдела по общественным отношениям предприятия Ceļu satiksmes drošības direkcija Янис Айзпорс, машина была создана в 1912 году в Бельгии.

Несмотря на то, что точной информации о кузове машины в момент продажи нет, технически она может быть "лимузином с открытым водительским сиденьем", визуально в облике автомобиля и его деталях ясно просматриваются признаки времен карет.

ФОТО: Facebook/Rīgas Motormuzejs

После смерти коллекционера автомобиль был продан на одном из престижнейших аукционов исторических автомобилей Bonhams Paris 2019. Сейчас это транспортное средство попало в Латвию и в конце апреля займет место в постоянной экспозиции мотормузея.

ФОТО: Facebook/Rīgas Motormuzejs

Это один из немногих автомобилей бельгийской фирмы F/N, сохранившихся до наших дней.