Почти карета: в Рижском мотормузее появился бельгийский лимузин 1912 года
Отмечая 30-летие Рижского мотормузея, экспозицию раритетных автомобилей в конце апреля пополнил лимузин 1912 года. Автомобиль был создан на исторической бельгийской оружейной фабрике.
Как сообщил руководитель отдела по общественным отношениям предприятия Ceļu satiksmes drošības direkcija Янис Айзпорс, машина была создана в 1912 году в Бельгии.
Несмотря на то, что точной информации о кузове машины в момент продажи нет, технически она может быть "лимузином с открытым водительским сиденьем", визуально в облике автомобиля и его деталях ясно просматриваются признаки времен карет.
После смерти коллекционера автомобиль был продан на одном из престижнейших аукционов исторических автомобилей Bonhams Paris 2019. Сейчас это транспортное средство попало в Латвию и в конце апреля займет место в постоянной экспозиции мотормузея.
Это один из немногих автомобилей бельгийской фирмы F/N, сохранившихся до наших дней.
Фото: Открыт реконструированный Рижский мотормузей