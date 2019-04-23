Вт, 23.04.2019
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В России дедушка затолкал двухлетнего внука в горящую печь

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В Омске врачи борются за жизнь двухлетнего ребенка, которого пытался сжечь в печи его пьяный дедушка, сообщает Postimees со ссылкой на российские СМИ.

У малыша диагностированы ожоги 50 процентов тела, ребенок находится в реанимации.

По версии следствия, 22 апреля в дачном доме находившийся в состоянии сильного опьянения 53-летний мужчина силой отобрал у супруги двухлетнего внука, женщину выгнал из дома, а ребенка затолкал в горящую печь.

Женщина с соседкой вернулась на помощь ребенку, мальчика срочно госпитализировали.

Дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью). 

Подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

Ребенок находится в тяжелом состоянии, врачам пришлось ввести его в состояние медикаментозного сна.

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