В России дедушка затолкал двухлетнего внука в горящую печь

В Омске врачи борются за жизнь двухлетнего ребенка, которого пытался сжечь в печи его пьяный дедушка, сообщает Postimees со ссылкой на российские СМИ.
У малыша диагностированы ожоги 50 процентов тела, ребенок находится в реанимации.
По версии следствия, 22 апреля в дачном доме находившийся в состоянии сильного опьянения 53-летний мужчина силой отобрал у супруги двухлетнего внука, женщину выгнал из дома, а ребенка затолкал в горящую печь.
Женщина с соседкой вернулась на помощь ребенку, мальчика срочно госпитализировали.
Дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью).
Подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.
Ребенок находится в тяжелом состоянии, врачам пришлось ввести его в состояние медикаментозного сна.