Почему вам не везет в отношениях? Знак Зодиака все объясняет

Овен: Саморазрушение

Динамичные Овны ненавидят монотонность и рутину. Поэтому, когда их отношения начинают становиться скучными, они чувствуют себя неловко.

Беспокойство заставляет их проявлять крайне негативные качества, что приводит к саморазрушению. Безусловно, это сказывается и на отношениях.

Телец: Упрямство

Тельцы известны своей стойкостью и непоколебимостью. Поэтому до них трудно достучаться. Они настолько упрямы, что никогда не позволят себе принять чужую точку зрения. Вот почему с ними нельзя вступать в объективную дискуссию или заводить спор.

Близнецы: Анти-эмоциональность

Близнецы слишком роботизированы, поэтому с ними тяжело иметь дело.

Бесспорно, это качество помогает им в работе, так как логика и практичность никогда не бывают лишними. Но если мы говорим об отношениях, то эффект противоположен.

Подавление эмоций еще никогда не помогало людям выстроить крепкий и счастливый союз.

Рак: Сверхчувствительность

Раки являются одними из самых чувствительных знаков Зодиака. С одной стороны, это характеризует их как искренних и открытых людей. Но с другой - может помешать выстраивать нормальные отношениях с близким человеком. Сверхчувствительность заставляет Раков думать, что кто-то пытается на них напасть с обвинениями, что, конечно же, не так. Именно такие мысли и мешают им в любви.

Лев: Недостаток внимания

Все мы знаем, что Львы любят гламур и величие. Они харизматичны, но порой становятся слишком озабоченными своей неповторимостью.

Львы постоянно пытаются привлечь внимание к себе, что вовсе не выглядит привлекательно для окружающих.

Если они серьезно настроены построить крепкие отношения, им стоит обратить внимание и на других.

Дева: Излишняя критика

Девы привыкли указывать на недостатки других. Да, представителям этого знака Зодиака присущ перфекционизм, но иногда нужно перестать критиковать, потому что никто не идеален. Недостатки - это то, что делает нас уникальными.

Весы: Мнительность

Весы зачастую уравновешены и чрезвычайно открыты для общения. Но

иногда баланс нарушается, и они склонны полагать, что кто-то умышленно причиняет им боль по разным надуманным причинам.

Из-за этого в отношениях появляются трещины.

Скорпион: Цинизм

Скорпионы слишком циничны. Им трудно доверять другим, и при этом они привыкли первыми наносить удар своему обидчику. В данном случае - партнеру.

Стрелец: Независимость

Стрельцы ценят свою независимость.

Они боятся обязательств, и даже если возьмут на себя таковые, не будут оправдывать ожидания в полной мере,

потому что их главный приоритет - защита собственной независимости.

Козерог: Карьера

Козероги - типичные трудоголики. Они слишком сосредоточены на своей профессиональной жизни. Следовательно, им трудно переключиться на отношения и сохранять баланс.

Водолей: Отсутствие безопасности

Водолей - очень таинственный знак Зодиака, неспособный предоставить безопасность своему партнеру.

Начинает казаться, что Водолеи сосредоточены исключительно на своем внутреннем мире, что и отвлекает их от отношений.

Рыбы: Разочарование в любви

Рыбы - мечтатели и идеалисты. Они верят в сказки и думают, что в любви все всегда хорошо и мирно. Но это не так. Когда они наяву сталкиваются с любовью, она оказывается куда неприятнее, чем то, что они нарисовали в своем воображении. От этого Рыбам становится скучно, они чувствуют себя неловко, и им трудно смириться с этим.