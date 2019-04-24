Дело о "нановоде": Совет по конкуренции сообщит о нарушениях Rīgas Satiksme

В пресс-брифинге примут участие председатель СК Скайдите Абрама и руководитель юридического департамента СК Валентин Хитров.

СК констатировал, что несколько предприятий с активным участием заказчика осознанно искажали конкуренцию в двух ценовых опросах Rīgas Satiksme, которые проводились с 2012 по 2014 год на общую сумму более 800 тысяч евро.

Опросы проводили для закупок нанотехнологических химических средств.

Уже ранее СК сообщал, что по этим закупкам претенденты взаимно согласовывали условия участия, договаривались о победителе, выполняли другие согласованные действия по подготовке решений, соответствующие признакам запрещенного соглашения.

Информация СК свидетельствует, что и заказчик, Rīgas Satiksme, участвовал в запрещенном соглашении, занимаясь согласованием предложений, и был информирован о заранее установленном победителе и подаче заявок для прикрытия.