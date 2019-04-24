Столкновение трех автомобилей парализовало движение в Риге

Полностью парализованное на час сообщение - такими стали последствия аварии с участием трех машин, произошедшей в Риге днем 22 апреля на перекрестке улиц Волгунтес и Апузес, сообщает Degpunktā.
ДТП вызвал водитель, ехавший по улице Апузес в направлении Золитуде.
По пока что невыясненным причинам водитель пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Посреди перекрестка машина столкнулась с другим транспортным средством, которое ехало по улице Волгунтес.
После сильного столкновения по инерции автомобиль отбросило на встречную полосу, где второе транспортное средство столкнулось еще и с третьим автомобилем, пока наконец не остановилось, перевернувшись на бок.
"Мне кажется, у водителя была травмирована шея. Он не был пристегнут.
Когда машина перевернулась, он оказался на пассажирском месте", - рассказал пассажир одного из автомобилей Густаво.
В больницу с различными травмами поступил один из водителей, остальные пострадавшие в аварии от помощи медиков отказались.
Чтобы очистить проезжую часть, на место была вызвана бригада пожарных. Сообщение регулировала Дорожная полиция.
"Я сам не был за рулем, ехал мой друг. Мы были в гостях у него и сегодня должны были вернуться в Швецию. Полет в два, нам пора ехать. Машина куплена две недели назад. Это не очень хорошо, но как есть. Главное, что никто не погиб, и, на мой взгляд, это самое важное", - поделился Густаво.
К счастью, иностранный гость не был за рулем и ему не пришлось улаживать формальности. Далее в аэропорт мужчина отправился на такси.
Полиция начала делопроизводство по этому инциденту, но, скорее всего, виной окажется невнимательность водителя, отметили в передаче.
Принимая во внимание, что ни один из участников аварии серьезно не пострадал, вероятно, дело закончится для виноватого водителя небольшим денежным штрафом.