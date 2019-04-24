Столкновение трех автомобилей парализовало движение в Риге

ДТП вызвал водитель, ехавший по улице Апузес в направлении Золитуде.

По пока что невыясненным причинам водитель пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Посреди перекрестка машина столкнулась с другим транспортным средством, которое ехало по улице Волгунтес.

После сильного столкновения по инерции автомобиль отбросило на встречную полосу, где второе транспортное средство столкнулось еще и с третьим автомобилем, пока наконец не остановилось, перевернувшись на бок.

"Мне кажется, у водителя была травмирована шея. Он не был пристегнут.

Когда машина перевернулась, он оказался на пассажирском месте", - рассказал пассажир одного из автомобилей Густаво.

В больницу с различными травмами поступил один из водителей, остальные пострадавшие в аварии от помощи медиков отказались.

Чтобы очистить проезжую часть, на место была вызвана бригада пожарных. Сообщение регулировала Дорожная полиция.

"Я сам не был за рулем, ехал мой друг. Мы были в гостях у него и сегодня должны были вернуться в Швецию. Полет в два, нам пора ехать. Машина куплена две недели назад. Это не очень хорошо, но как есть. Главное, что никто не погиб, и, на мой взгляд, это самое важное", - поделился Густаво.

К счастью, иностранный гость не был за рулем и ему не пришлось улаживать формальности. Далее в аэропорт мужчина отправился на такси.

Полиция начала делопроизводство по этому инциденту, но, скорее всего, виной окажется невнимательность водителя, отметили в передаче.