Говоря о Деглавском мосте, Кариньш напомнил о трагедии в Золитуде

В частности он отметил:

"Если не вкладывают в инфраструктуру, а только в бесплатный проезд и другие блага для получения голосов... Вот и приехали".

Он также отметил, что Рижская дума может не соглашаться с заключением Государственного бюро по контролю за строительством (ГБКС), признавшим Деглавский мост небезопасным, но, принимая во внимание таегедию Maxima в Золитуде, когда рухнула крыша магазина и жизни потеряли 54 человека, а несколько десятков получили тяжелые ранения, стоит слушать специалистов.

"Главное, чтобы жители были в безопасности", - подчеркнул Кариньш.

Как сообщалось, министр внутренних дел Сандис Гиргенс издал распоряжение закрыть мост для движения с четверга, 25 апреля.

Рижская дума, продолжая настаивать на том, что Деглавский мост безопасен, не будет закрывать движение по нему, и это значит, что сделать это придется Государственной полиции, выяснило агентство LETA.