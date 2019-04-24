Ср, 24.04.2019
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Дарзиньш остаётся! Нападающий продлил контракт с "Динамо"

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Лаурис Дарзиньш

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Опытный латвийский нападающий Лаурис Дарзиньш продлил контракт с рижским "Динамо", сообщает официальный сайт хоккейного клуба.

В прошлом сезоне 34-летний Дарзиньш был капитаном "Динамо" и повторил свой лучший результат в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ) - 18 голов и 26 голевых передач в 62 матчах. Столько же очков (21+23) Дарзиньш заработал в сезоне-2010/2011.

Следующий сезон для Дарзиньша станет седьмым подряд проведённым в Риге. Помимо "Динамо" хоккеист выступал в таких клубах КХЛ как "Ак Барс" и "Трактор".

В общей сложности Дарзиньш в КХЛ провёл 484 матча, забил 111 голов и сделал 162 голевые передачи.

За время своей карьеры опытный хоккеист поиграл в Латвии, Финляндии, Чехии, Беларуси и России. Дарзиньш играл за сборную Латвии на восьми чемпионатах мира, а также на двух Олимпиадах.

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