Дарзиньш остаётся! Нападающий продлил контракт с "Динамо"

В прошлом сезоне 34-летний Дарзиньш был капитаном "Динамо" и повторил свой лучший результат в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ) - 18 голов и 26 голевых передач в 62 матчах. Столько же очков (21+23) Дарзиньш заработал в сезоне-2010/2011.

Следующий сезон для Дарзиньша станет седьмым подряд проведённым в Риге. Помимо "Динамо" хоккеист выступал в таких клубах КХЛ как "Ак Барс" и "Трактор".

В общей сложности Дарзиньш в КХЛ провёл 484 матча, забил 111 голов и сделал 162 голевые передачи.