Дарзиньш остаётся! Нападающий продлил контракт с "Динамо"

Опытный латвийский нападающий Лаурис Дарзиньш продлил контракт с рижским "Динамо", сообщает официальный сайт хоккейного клуба.
В прошлом сезоне 34-летний Дарзиньш был капитаном "Динамо" и повторил свой лучший результат в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ) - 18 голов и 26 голевых передач в 62 матчах. Столько же очков (21+23) Дарзиньш заработал в сезоне-2010/2011.
Следующий сезон для Дарзиньша станет седьмым подряд проведённым в Риге. Помимо "Динамо" хоккеист выступал в таких клубах КХЛ как "Ак Барс" и "Трактор".
В общей сложности Дарзиньш в КХЛ провёл 484 матча, забил 111 голов и сделал 162 голевые передачи.
За время своей карьеры опытный хоккеист поиграл в Латвии, Финляндии, Чехии, Беларуси и России. Дарзиньш играл за сборную Латвии на восьми чемпионатах мира, а также на двух Олимпиадах.