В государственном бюджете - огромная течь

Совет по финансовой дисциплине (СФД) бьет тревогу - Латвия фактически отменила подоходный налог с предприятий и теперь будет вынуждена сократить свои расходы в 2020 году, пишет Neatkarīgā.
СФД в очередной раз публично указал на сокращение государственных доходов в результате налоговой реформы.
В такой ситуации правительство не сможет выполнить отложенные на 2020 год обещания в отношении учителей и других групп, а попытки правительства увеличить заимствования на международных рынках могут наткнуться на запрет Европейской комиссии, так как созданы механизмы, чтобы предотвратить возникновение у государств ЕС таких долгов, какие в свое время были у Греции.