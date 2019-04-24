В государственном бюджете - огромная течь

В такой ситуации правительство не сможет выполнить отложенные на 2020 год обещания в отношении учителей и других групп, а попытки правительства увеличить заимствования на международных рынках могут наткнуться на запрет Европейской комиссии, так как созданы механизмы, чтобы предотвратить возникновение у государств ЕС таких долгов, какие в свое время были у Греции.