Ср, 24.04.2019
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В государственном бюджете - огромная течь

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"Бюджетный портфель". Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Совет по финансовой дисциплине (СФД) бьет тревогу - Латвия фактически отменила подоходный налог с предприятий и теперь будет вынуждена сократить свои расходы в 2020 году, пишет Neatkarīgā.

СФД  в очередной раз публично указал на сокращение государственных доходов в результате налоговой реформы.

В такой ситуации правительство не сможет выполнить отложенные на 2020 год обещания в отношении учителей и других групп, а попытки правительства увеличить заимствования на международных рынках могут наткнуться на запрет Европейской комиссии, так как созданы механизмы, чтобы предотвратить возникновение у государств ЕС таких долгов, какие в свое время были у Греции. 

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