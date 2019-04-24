В Екабпилсе зреет политический переворот

Оппозиция добивается снятия председателя Екабпилсской думы Райвиса Рагайниса. Если все пойдет по плану, мэром города станет заместитель Рагайниса Айвар Крапс, пишет Neatkarīgā.
Заявление о созыве внеочередного заседания подписали восемь из пятнадцати депутатов думы.
Их аргументация, почему нужно снять нынешнего мэра, не кажется очень продуманной, по крайней мере недостаточной для того, чтобы замаскировать желание оппозиции оказаться у власти в городе.
Официально оппозиция называет две причины - недостаточно коммуникабельный стиль руководства Рагайниса и недостаточное внимание к вопросам административно-территориальной реформы.