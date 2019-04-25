Декриминализации употребления наркотиков: почему Латвия еще не готова?

Министерство юстиции (TM) приняло решение не подвергать рассмотрению предложение о декриминализации употребления наркотиков. Об этом порталу TVNET сообщила представитель Министерства юстиции Ксения Витола. Кроме того, Министерство внутренних дел, которое первоначально объявило о существовании такой инициативы, не планирует передавать предложение в парламент в ближайшем будущем. Мнения экспертов о декриминализации наркотических веществ также не однозначны.
Вопрос об отмене уголовного наказания за употребление наркотиков в Латвии был актуален в последние годы из-за марихуаны. В 2015 году в парламенте была представлена инициатива по декриминализации этого легкого наркотика. На тот раз собрание отклонила правовые изменения в законе.
Что в настоящее время угрожает употребляющим наркотики Латвии?
В соответствии со статьей №46 Кодекса Латвии об административных правонарушениях,
за незаконное употребление наркотиков или психотропных веществ выписывается предупреждение или налагается штраф в размере двести восемьдесят евро.
Персону, нарушевшую административный порядок, предупреждают: если в течение года после штрафа/предупреждения человек будет пойман за употреблением или приобретением запрещенных веществ, последует уголовная ответственность.
В свою очередь, латвийское уголовное законодательство предусматривает, если деяние (использование наркотических веществ) совершено лицом, которое было предупреждено об уголовной ответственности,
человеку грозит лишь временное лишение свободы, денежный штраф или наказание в виде принудительных работ.
Почему Министерство юстиции не приняло поправки?
Поправки по декриминализации употребления наркотиков были разработаны специальной рабочей группой Уголовного кодекса Министерства юстиции, в которой участвовали Министерство внутренних дел, Государственная полиция (VP) и Генеральная прокуратура, рассказала порталу TVNET заместитель руководителя Департамента уголовного права Министерства юстиции Латвийской Республики (TM) Инга Годмане.
Какие конкретно оценивались изменения в законе, представители TM открывать не стали, ссылаясь на то, что предложение было окончательно отклонено. Как выяснил TVNET, это было политическим решением.
"Там была встреча министров, и это было политическим решением, почему они отказались на данный момент заниматься этим вопросом", подтвердила Годмане.
Заместитель государственного секретаря Министерства внутренних дел Янис Бекманис объявил о запуске такого предложения на пресс-конференции 12 апреля. Он указал, что IeM с самого начала не было в восторге от такой инициативы.
"Нет, насколько я понимаю, Министерство внутренних дел не будет продолжать обсуждать этот вопрос, так как на декриминализацию употребления наркотиков мы смотрим скептически, если не сказать больше", в разговоре с TVNET указывает Бекманис .
Также Бекманис отмечает, что в нашем обществе обитает мнение, что всех употребляющих наркотики нужно "посадить за решетку и забыть о них". Представители Министерства внутренних дел с такой позицией не согласны и уверены, что необходимо инвестировать значительные средства в сектор здравоохранения. С такими людьми нужно серьезно работать, чтобы они перестали употреблять, считает Бекманис.
Уголовное наказание за употребление наркотиков: мнения расходятся
Идея с осторожностью оценивается Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC). В случае декриминализации следует тщательно оценить, какие новые превентивные меры должны быть приняты муниципалитетами, порталу TVNET сообщила представитель центра Илзе Арая.
"Первичные и вторичные негативные воздействия разных веществ отличаются, поэтому при обсуждении декриминализации любых опьяняющих веществ,
должна быть тщательно оценена готовность государства и местных органов власти взять на себя новые обязанности по предотвращению употребления подобных веществ, а также защите от потенциального вреда для здоровья населения и безопасности граждан", - отмечает Арая.
Другое мнение высказывает руководитель Латвийской ассоциации наркологов Астрида Стирна. Она считает, что уголовная ответственность за употребление наркотиков должна быть отменена. Одновременно врач указывает, что должны быть продуманны механизмы, чтобы нарушители закона были мотивированы исправляться.
"Как специалисты, конечно, мы согласны с тем, что употребление наркотиков не должно быть уголовно наказуемо. Другая проблема заключается в том, что мы делаем с такими людьми, которые уже зависимы.
Если полиция будет просто бесконечно задерживать их и отправлять на проверки - они ничего не изменят. Поэтому я думаю, что это не решение", уверена Стирна.
По словам нарколога, в ее практике были случаи, кода человека отвозили на экспертизу до 10 раз за год.
"Если не будет разработан порядок, что делать со всеми этими зависимыми, то в этом нет никакого смысла, конечно. Они сами дойдут до какого-нибудь правонарушения. Обычно происходит так, что людям нужны дополнительные средства на наркотики", добавляет эксперт.
Министерство Здравоохранения (VM), в свою очередь, считает, что дискуссию необходимо продолжать. С одной стороны, как указала порталу TVNET директор департамента общественного здоровья Санта Ливиня, министерство заинтересовано в том, чтобы употребление наркотических веществ стали более безопасным. Например чтобы менялись шприцы, и была возможность избежать таких заболеваний как гепатит С и ВИЧ.
“С другой стороны, если убрать уголовную ответственность, это будет означать, что наркоманы перестанут бояться употреблять эти вещества, так как будут знать, что им за это ничего не будет. Это наши опасения, чтобы использование наркотиков не стало шире. Все-таки уголовные наказания ограничивают употребление”, говорит Ливиня.
В то же самое время, сторонник идеи легализации марихуаны Юргис Лиепниекс указывает: если в Латвии декриминализируют употребление наркотиков, люди, у которых есть зависимость, больше не будут бояться просить помощи.
"Если человек попадает в больницу под воздействием тяжелого наркотика, мы видим, что в первую очередь он пытается сбежать. Это естественно, потому что единственное, на что он может рассчитывать - наказание. А на самом деле, он должен ожидать от государства помощи", - говорит Лиепниекс.
Немного статистики
Как показало исследование Балтийского института социальных наук "Анализ тенденций употребления наркотических веществ в тюрьмах в Латвии" в 2018 году,
21 % заключенных возрастной группы от 18 до 34 лет отметили, что употребляли наркотики за последние 12 месяцев тюрьмы. В 2014 году это число было ниже - 19 %.
В свою очередь, по отчету Европейского мониторингова Центра по наркотикам и наркомании, который касается ситуации в Латвии, в 2018 году 6488 нарушений закона были связаны с наркотиками. Из них 82 % – с употреблением или хранением наркотиков.
В целом, согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), 11,3% населения Латвии в возрасте от 15 до 64 лет хотя бы раз пробовали любой из запрещенных наркотиков в течение своей жизни.