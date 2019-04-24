Ср, 24.04.2019
За Владимира Зеленского отдали голоса 73,16% избирателей. Такого доверия не получал ещё ни один президент Украины. Русский TVNET
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Футбол
  • Лицо Бузовой может появиться на форме российской футбольной команды

Лицо Бузовой может появиться на форме российской футбольной команды

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: скриншот с youtube.com

Женский футбольный клуб "Енисей" провёл конкурс на лучший дизайн третьего комплекта игровой формы для команды.

В конкурсе участвовало более десяти вариантов оформления экипировки, но путём голосования футболистки "Енисея" выбрали три варианта: чёрно-красный комплект, чёрную форму с силуэтом льва, а также футболку с изображением певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

В своём официальном аккаунте в Instagram пресс-служба клуба обратилась к певице с просьбой разрешить сыграть в форме с её фотографией. На данный момент артистка никак не прокомментировала это предложение.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ