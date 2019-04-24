Лицо Бузовой может появиться на форме российской футбольной команды

В конкурсе участвовало более десяти вариантов оформления экипировки, но путём голосования футболистки "Енисея" выбрали три варианта: чёрно-красный комплект, чёрную форму с силуэтом льва, а также футболку с изображением певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

В своём официальном аккаунте в Instagram пресс-служба клуба обратилась к певице с просьбой разрешить сыграть в форме с её фотографией. На данный момент артистка никак не прокомментировала это предложение.