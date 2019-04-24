Ксения Собчак вернулась в "Дом-2"

Российская журналистка Ксения Собчак была замечена на съемочной площадке известного телепроекта "Дом-2", ранее она работала ведущей реалити-шоу. Фотографию вместе с политиком на своей странице в Instagram опубликовала певица, бывшая участница и ведущая "Дома-2" Ольга Бузова.
"С возвращением домой, Ксения Анатольевна!", - такой комментарий к снимку оставила Бузова.
Певица также отметила, что все подробности пребывания Собчак на съемочной площадке "Дома-2" будут известны сегодня, 24 апреля.
Между тем сама Собчак написала, что рада воссоединению с Бузовой.
Напомним, Собчак работала ведущей телепроекта с 2004 по 2012 год. Журналистка также в интервью рассказывала, что не стыдится своего участия в реалити-шоу "Дом-2".