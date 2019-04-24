Это анорексия? Секс-символ Comedy Woman реально пугает своей худобой

На своей страничке в Instagram одна из самых ярких и харизматичных участниц женского юмористического шоу опубликовала селфи, на котором запечатлена в красном мини-платье с глубоким декольте.

"Пойдем поработаем?" - лаконично подписала снимок Варнава.

За 3 часа это фото набрало более 50 тысяч лайков, а на данный момент их уже 77 тысяч. Однако мнения Интернет-пользователей разделились -

в то время как одни восхищаются артисткой, другие выражают явную обеспокоенность ее болезненной худобой и задаются вопросом: не анорексия ли это?

"До чего же красивая девушка! Обожаю! Ножки - загляденье!", "Катя, иди поешь…", "Катюша, вы замечательная))) балдею от вас)))", "Катя, вы уже, наверное, 40 кг весите, не больше",

"Правда, очень худая стала...", "Красивая! Но уж сильно худенькая", "Катя, вы кушаете вообще?", "Анорексия, привет", "Ну кто вам сказал, что это нормально?"

- вот лишь часть из многочисленных комментариев. А вы что скажете?