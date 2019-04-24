Ср, 24.04.2019
Уже в следующем месяце я оставлю пост президента. Так решили украинцы и я принимаю это решение. Я покину свой пост, но я не ухожу из политики. Петр Порошенко

Это анорексия? Секс-символ Comedy Woman реально пугает своей худобой
Поклонники умоляют Варнаву остановиться!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: скриншот instagram.com/kativarnava

Звезда популярного российского шоу Comedy Woman Екатерина Варнава поделилась в соцсетях снимком, который вызвал неоднозначную реакцию среди ее подписчиков.

На своей страничке в Instagram одна из самых ярких и харизматичных участниц женского юмористического шоу опубликовала селфи, на котором запечатлена в красном мини-платье с глубоким декольте.

"Пойдем поработаем?" - лаконично подписала снимок Варнава.

За 3 часа это фото набрало более 50 тысяч лайков, а на данный момент их уже 77 тысяч. Однако мнения Интернет-пользователей разделились -

в то время как одни восхищаются артисткой, другие выражают явную обеспокоенность ее болезненной худобой и задаются вопросом: не анорексия ли это?

Секс-символ Comedy Woman рассказала, почему раньше ее 20 кг лишнего веса не бросались в глаза >>>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пойдём поработаем?❤️

A post shared by КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) on

"До чего же красивая девушка! Обожаю! Ножки - загляденье!", "Катя, иди поешь…", "Катюша, вы замечательная))) балдею от вас)))", "Катя, вы уже, наверное, 40 кг весите, не больше",

"Правда, очень худая стала...", "Красивая! Но уж сильно худенькая", "Катя, вы кушаете вообще?", "Анорексия, привет", "Ну кто вам сказал, что это нормально?"

- вот лишь часть из многочисленных комментариев. А вы что скажете?

Ни мяса, ни соли, ни хлеба: как Варнава умудряется прокормить свои "175 см живого роста" >>>

ФОТО: Comedy Woman в Риге

Читать также

Актуально

НАВЕРХ