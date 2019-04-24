Видео: Футболист "Спартака" на спор забил два мяча с крыши стадиона

😎 Вы просили? Он сделал!



Георгий Джикия забил гол с крыши «Открытие Арены»😱



Чем еще можно заняться, когда проводишь день с защитником красно-белых? 🤔



🔴⚪️ Смотрите по ссылке: https://t.co/yAPJ3sYjzt#Спартак #Джикия pic.twitter.com/AoXvSJYuBY