Ср, 24.04.2019
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Видео: Футболист "Спартака" на спор забил два мяча с крыши стадиона

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"Открытие Арена" (домашний стадион московского "Спартака")

ФОТО: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AP/Scanpix

Защитник сборной России и московского "Спартака" Георгий Джикия принял вызов от одного из болельщиков красно-белых и на спор забил удивительные голы с крыши домашнего стадиона московской команды.

В текущем сезоне на счету 25-летнего футболиста 20 сыгранных матчей в чемпионате России, в которых он отличился два раза.

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