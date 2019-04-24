Видео: Футболист "Спартака" на спор забил два мяча с крыши стадиона

Защитник сборной России и московского "Спартака" Георгий Джикия принял вызов от одного из болельщиков красно-белых и на спор забил удивительные голы с крыши домашнего стадиона московской команды.
😎 Вы просили? Он сделал!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) April 24, 2019
Георгий Джикия забил гол с крыши «Открытие Арены»😱
Чем еще можно заняться, когда проводишь день с защитником красно-белых? 🤔
🔴⚪️ Смотрите по ссылке: https://t.co/yAPJ3sYjzt#Спартак #Джикия pic.twitter.com/AoXvSJYuBY
В текущем сезоне на счету 25-летнего футболиста 20 сыгранных матчей в чемпионате России, в которых он отличился два раза.