"Ким Кардашьян рвет на себе волосы": Собчак побывала в гостях у Бузовой

Собчак поприветствовала Бузову своей коронной фразой времен "Дома-2", на что певица ответила с улыбкой, отметив, что журналистка не забывает о своем прошлом.

Пригласив Ксению домой, Бузова решила показать журналистке сюрприз, который она приготовила для нее.

"Ты же не будешь обижаться?", - с улыбкой произнесла певица. "Даже, если там лошадь, я не обижусь", - засмеялась в ответ Собчак.

После короткого диалога Бузова провела журналистку в свою гостиную и показала ей картину лошади на стене комнаты.

Однако на этом шутки не закончились - Собчак тоже решила подколоть певицу, обратив внимание на большое количество плюшевых игрушек в квартире Бузовой.

"Это выглядит как квартира девочки-переростка, будто тебе лет 13. Оль, ну ты же взрослая баба!", - заявила журналистка.

"Взрослая баба - это ты", - ответила экс-участница "Дома-2".

Бузова также рассказала, какие чувства она испытывает к журналистке. По ее словам, у них "были разные взаимоотношения".

"Я всегда Собчак любила, уважала. Да, у нас были разные взаимоотношения, когда-то даже Ксения Анатольевна меня подкалывала. Но был такой момент, хочу просто про него рассказать: 2004 год, я психанула в какой-то момент на "Доме-2" и, Ксюша меня остановила. Ты помнишь? За воротами меня успокаивала, говорила: "Оль, ты должна быть сильной, научись смеяться над собой, воспринимай эти приколы с юмором"", - сказала певица.

Кроме того Бузова отметила, что на следующий день Собчак подарила ей духи Chanel №5. Она указала, что этот подарок она запомнила "на всю жизнь".

В свою очередь Собчак не смогла не обратить внимание на внушительную коллекцию обуви Бузовой.

Ксения Собчак в гостях у Ольги Бузовой ФОТО: Скриншот видео Youtube

"Ким Кардашьян в данный момент рвет на себе волосы. Оля рекламирует всякую хрень в Instagram, а живет-то! Jimmy Choo, Manolo Blahnik, Valentino...", - отметила Собчак.