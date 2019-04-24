"Согласие": На партию оказывается "беспрецедентное давление"

"Согласие" в заявлении для СМИ информирует, что обратилось к генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу, директору Бюро по защите Сатверсме Янису Майзитису и начальнику Службы госбезопасности Нормунду Межвиетсу, выражая опасения, что на членов партии оказывается политическое давление.

"В последние дни члены партии "Согласие" сталкиваются с беспрецедентным давлением на грани преследования", - говорится в письме, которое от имени партии подписала депутат Сейма Регина Лочмеле-Лунева.

"Согласие" напоминает, что без причин, к тому же публично и в унизительной форме в аэропорту был проведен обыск мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша и вице-мэра Риги Вадима Баранника, а также по очень сомнительным причинам был задержан уважаемый врач, член правления 1-й Рижской больницы и депутат Рижской думы Геннадий Севастьянов.

В свою очередь в среду, 24 апреля, проведен обыск в кабинете руководителя комитета развития города Рижской думы Алексея Росликова.