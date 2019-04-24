Оперная дива Кристине Ополайс после развода нашла новую любовь

Обладательница удивительного голоса опубликовала в соцсетях серию совместных романтических фото с возлюбленным, на которых они оба выглядят невероятно счастливыми.

В апреле этого года пара побывала в Омане.

Напомним, певица Кристине Ополайс и дирижер Андрис Нельсонс в первой половине 2018 года сделали совместное заявление о том, что после семи лет брака они решили развестись.

Тем не менее звезды сообщили, что продолжат выступать вместе и совместно заботиться о своей дочери Адриане Анне (в этом году ей исполнится 7 лет).