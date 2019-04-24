Оперная дива Кристине Ополайс после развода нашла новую любовь
Как стало известно, у латвийской оперной певицы Кристине Ополайс романтические отношения с мужчиной на 9 лет моложе ее - это талантливый чилийский тенор Джонатан Тетельман, с которым они познакомились во время совместной работы.
Обладательница удивительного голоса опубликовала в соцсетях серию совместных романтических фото с возлюбленным, на которых они оба выглядят невероятно счастливыми.
В апреле этого года пара побывала в Омане.
Напомним, певица Кристине Ополайс и дирижер Андрис Нельсонс в первой половине 2018 года сделали совместное заявление о том, что после семи лет брака они решили развестись.
Тем не менее звезды сообщили, что продолжат выступать вместе и совместно заботиться о своей дочери Адриане Анне (в этом году ей исполнится 7 лет).
"В настоящее время нашей семье нужна конфиденциальность, и никаких дальнейших комментариев не будет", - отметили тогда Ополайс и Нельсонс. Напомним, поженились они весной 2011 года, а в декабре того же года у них родилась дочь.