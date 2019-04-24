Прокуратура просит Сейм выдать Закатистова для уголовного преследования

Не упоминая имени, представитель прокуратуры Лаура Маевска сообщила агентству LETA, что прокурор отдела расследования особо важных дел Генпрокуратуры обратился сегодня в Сейм с просьбой о согласии на начало уголовного преследования депутата по статье 177 Уголовного закона -