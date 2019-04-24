Ср, 24.04.2019
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Прокуратура просит Сейм выдать Закатистова для уголовного преследования

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Атис Закатистов

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Прокуратура обратилась в Сейм с просьбой выдать для уголовного преследования депутата Атиса Закатистова (KPV LV).

Не упоминая имени, представитель прокуратуры Лаура Маевска сообщила агентству LETA, что прокурор отдела расследования особо важных дел Генпрокуратуры обратился сегодня в Сейм с просьбой о согласии на начало уголовного преследования депутата по статье 177 Уголовного закона -

о мошенничестве в крупном размере или в составе организованной группы.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просило прокуратуру предъявить обвинение в мошенничестве в крупном размере депутату Сейма Атису Закатистову и предпринимателю Виестуру Тамужсу, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

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