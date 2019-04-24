15-летняя латвийская спортсменка готовится к чемпионату Европы по боксу

Первый этап подготовки - учебно-тренировочный. Для Николины он проходил с 6 по 20 марта в Долине (Ивано-Франковская область, Украина). В план были включены трёхразовые тренировки и спарринги.

Всего в тренировочном лагере приняли участие 45 спортсменок из разных городов Украины, что позволило Николине провести немало ценных спаррингов. Для любого спортсмена это является безоговорочным плюсом к самоуверенности на ринге уже в условиях боя.

Николина Боке ФОТО: Пресс-фото

После первого подготовительного этапа, с 4 по 6 апреля в российском городе Конаково проходил турнир "Виктория" в честь Дня Победы. Результат Николины на турнире после трёх проведённых боёв - серебро.

Сейчас, с 10 апреля по 2 мая, в Риге проходит второй этап подготовки Николины к чемпионату Европы - ОФП (Общая физическая подготовка). Кроме того, с 19 по 20 апреля в городе Маарду (Эстония) состоялся 40-й юбилейный международный турнир по боксу Maardu Cup 2019, в котором принимали участие боксёры из 9 стран - всего 124 боксёра.

Латвию на этом турнире, опять же, представляла Николина в весовой категории 57 кг. Отдельно стоит отметить, что ещё являясь юниором, Николина на этом турнире выступала во взрослой группе - U40.

В первый день турнира она одолела представительницу России - Ханну Тадеуш. Однако в этом бою Николина травмировала руку и её дальнейшее выступление стояло под вопросом. Но наша спортсменка проявила характер и желание боксировать в финале, что и принесло ей золотую медаль. В заключительном поединке Николина одолела представительницу Беларуси - Ангелину Путситскую.

Николина Боке (слева) ФОТО: Пресс-фото

Завершающий подготовительный этап, технико-тактический, Николина проведёт в городе Львов (Украина) с 5 по 19 мая.