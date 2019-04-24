Ср, 24.04.2019
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Акинфеев и его жена снялись в новом клипе "Руки Вверх!"
Видео

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Игорь Акинфеев

ФОТО: скриншот с youtube.com

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев вместе со своей супругой Екатериной снялся в новом видеоклипе группы "Руки Вверх" на песню "Она меня целует".

В описании под видеоклипом на YouTube сказано, что это "почти документальная история любви, в которой Сергей Жуков соединяет одиноких людей и делает их счастливыми".

Стоит отметить, что Жуков и Акинфеев давние друзья. Они часто отдыхают семьями, а в 2012 году бывший голкипер сборной России принимал участие в записи песни группы "Мой друг".

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