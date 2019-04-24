Акинфеев и его жена снялись в новом клипе "Руки Вверх!"
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев вместе со своей супругой Екатериной снялся в новом видеоклипе группы "Руки Вверх" на песню "Она меня целует".
В описании под видеоклипом на YouTube сказано, что это "почти документальная история любви, в которой Сергей Жуков соединяет одиноких людей и делает их счастливыми".
Стоит отметить, что Жуков и Акинфеев давние друзья. Они часто отдыхают семьями, а в 2012 году бывший голкипер сборной России принимал участие в записи песни группы "Мой друг".