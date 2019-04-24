Деглавский мост закроют в 5 утра

"Мост будет закрыт до момента, пока Рижская дума не представит Государственному бюро по контролю за строительством (ГБКС) документы, по которым ГБКС могло бы убедиться в безопасности моста", - сказал Кюзис.

В данный момент все свидетельствует о том, что мост угрожает безопасности общества, потому принято такое решение.

Заместитель председателя Рижской думы Вадим Баранник со своей стороны заявил, что дума до сих пор не поняла, какие документы хочет получить ГБКС и почему ГБКС не берет во внимание заключение сертифицированного архитектора Рижского технического университета о том, что мост безопасен.

"Департамент сообщения сделал все, чтобы убедить Госполицию и ГБКС в безопасности моста, но убедить не удалось. Дальнейшее - как будет организовано движение - это уже ответственность полиции", - сказал Баранник.

На предприятии Rīgas Satiksme указывают, что разработан план на случая закрытия движения общественного транспорта по Деглавскому мосту. План предусматривает направить некоторые автобусные и троллейбусные маршруты по Земитанскому мосту.

Галерея: Пресс-конференция о закрытии Деглавского моста

"Сейчас по мосту идут семь автобусных маршрутов: 3,6, 13, 47, 50, 51 и 52 маршруты. И два троллейбусных маршрута - 11 и 22. Если мост закрыть полностью, то в принципе все эти названные мы повезем вокруг по Земитанскому мосту, за исключением 13 автобуса, который пустим через железнодорожный переезд на ул. Матиса. Может быть ситуация, что закроем на время закрытия моста 11 троллейбус. Если этот маршрут пустить по Земитанскому мосту, он будет пересекаться с другими маршрутами, поэтому смысла его пускать нет", - рассказал TVNET пресс-секратерь Rīgas satiksme Виктор Закис.

Дополнительные рейсы пока что не планируются, учитывая нынешний поток пассажиров. При этом, если общественный транспорт решат использовать больше людей, предприятие может принять решение о запуске дополнительных рейсов. Кроме того, предприятие в ситуации, когда точно образуются пробки, предлагает ввести зоны приоритета для общественного транспорта.