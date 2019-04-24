Ср, 24.04.2019
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Росликов в процессе о разжигании розни фигурирует как свидетель

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Алексей Росликов

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Руководитель комитета развития города Рижской думы Алексей Росликов ("Согласие") фигурирует в уголовном процессе о разжигании национальной, расовой и этнической розни как свидетель, сообщили агентству LETA в Службе государственной безопасности (СГБ).

В СГБ подчеркнули, что Росликов не задержан, к нему не применено никаких мер пресечения.

Как сообщалось, сегодня в кабинете Росликова в Рижской думе и еще на нескольких объектах были проведены обыски.

После обыска Росликов в сопровождении оперативных сотрудников покинул здание Рижской думы.

По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении агентства LETA, действия СГБ связаны с распространенными в феврале этого года листовками с призывом участвовать в митинге "Согласия".

На фотографиях в соцсетях было видно, как жителям Болдераи выдаются листовки, на которых мэр Риги Нил Ушаков, изображенный в форме узника концлагеря, схвачен солдатами, эмблема на касках которых напоминает эмблему национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ). На шее у Ушакова висит плакат "Потому что русский".

Также действия СГБ, возможно, связаны с деятельностью страницы "101.kilometrs" в фейсбуке. На этой платформе часто публикуются статьи о Латвии как неудавшемся государстве, высмеиваются политики, стоящие у власти.

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