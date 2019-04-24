Министр Петравича о нарушениях на фирме мужа: я там не работаю и не вмешиваюсь

По ее словам, она не будет использовать свое служебное полномочие, чтобы позволить мужу открыть конфиденциальную информацию о деятельности предприятия.

Петравича отметила, что доказательств о нарушениях на предприятии нет, имеется лишь тень подозрений. При этом министр сказала, что у нее нет информации о нарушениях предприятия, более того, если бы у нее такая информация и была, то все равно не было бы прав ее разглашать.

На вопрос, не говорят ли дома у Петравичи об обнаруженном на предприятии, она указала, что об этом вопросе с мужем не разговаривает.

Напомним, ранее Служба госдоходов (СГД) констатировала нарушения в деятельности предприятия мужа министра и отослала результаты проверки самому предприятию.

Муж Петравичи на просьбу журналистов рассказать о результатах проверки не отозвался, а министр прокомментировала, что результатов не знает и не может потребовать у предприятия их обнародовать.

"Я на этом предприятии не работаю и никаким образом не могу повлиять не желание разрешать или не разрешать [разглашать констатированное в ходе проверки]", - рассказала новостям TV3 Петравича.