Министр Петравича о нарушениях на фирме мужа: я там не работаю и не вмешиваюсь

Просьба к мужу Александру Петравичу открыть информацию о констатированных на его предприятии Monēta нарушениях было бы вмешательством должностного лица в деятельность предприятия, заявила в интервью передаче Krustpunktā Латвийского радио министр благосостояния Рамона Петравича, сообщает агентство LETA.
По ее словам, она не будет использовать свое служебное полномочие, чтобы позволить мужу открыть конфиденциальную информацию о деятельности предприятия.
Петравича отметила, что доказательств о нарушениях на предприятии нет, имеется лишь тень подозрений. При этом министр сказала, что у нее нет информации о нарушениях предприятия, более того, если бы у нее такая информация и была, то все равно не было бы прав ее разглашать.
На вопрос, не говорят ли дома у Петравичи об обнаруженном на предприятии, она указала, что об этом вопросе с мужем не разговаривает.
Напомним, ранее Служба госдоходов (СГД) констатировала нарушения в деятельности предприятия мужа министра и отослала результаты проверки самому предприятию.
Муж Петравичи на просьбу журналистов рассказать о результатах проверки не отозвался, а министр прокомментировала, что результатов не знает и не может потребовать у предприятия их обнародовать.
"Я на этом предприятии не работаю и никаким образом не могу повлиять не желание разрешать или не разрешать [разглашать констатированное в ходе проверки]", - рассказала новостям TV3 Петравича.
СГД также не открывает результаты проверки, так как учреждению делать это запрещает закон. Однако СГД планирует инициировать изменения в нормативных правилах, чтобы в будущем такие решения можно было публиковать.