Закатистов, вероятно, не сложит мандат депутата Сейма

Закатистов сказал журналистам, что отрицает всякую свою вину, что собирается доказать и в суде, если дело дойдет до суда. Он также обещал информировать об обстоятельствах дела на пресс-конференции, которая будет проведена по согласованию с предпринимателем Виестуром Тамужсом.

Закатистов сказал, что обдумает и обсудит с семьей вопрос о сложении мандата, но одна из возможностей - и впредь возглавлять фракцию "KPV LV", а также продолжать выполнять обязанности парламентского секретаря Министерства финансов.

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям рассмотрит вопрос о выдаче Закатистова для уголовного преследования завтра, 25 апреля.

Как сообшалось, прокуратура обратилась в Сейм с просьбой выдать для уголовного преследования депутата Атиса Закатистова.