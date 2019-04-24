Закатистов, вероятно, не сложит мандат депутата Сейма

Если Сейм примет решение о выдаче Атиса Закатистова ("KPV LV") для уголовного преследования, он, вероятно, не сложит депутатский мандат.
Закатистов сказал журналистам, что отрицает всякую свою вину, что собирается доказать и в суде, если дело дойдет до суда. Он также обещал информировать об обстоятельствах дела на пресс-конференции, которая будет проведена по согласованию с предпринимателем Виестуром Тамужсом.
Закатистов сказал, что обдумает и обсудит с семьей вопрос о сложении мандата, но одна из возможностей - и впредь возглавлять фракцию "KPV LV", а также продолжать выполнять обязанности парламентского секретаря Министерства финансов.
Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям рассмотрит вопрос о выдаче Закатистова для уголовного преследования завтра, 25 апреля.
Как сообшалось, прокуратура обратилась в Сейм с просьбой выдать для уголовного преследования депутата Атиса Закатистова.
Не упоминая имени, представитель прокуратуры Лаура Маевска сообщила агентству ЛЕТА, что прокурор отдела расследования особо важных дел Генпрокуратуры обратился сегодня в Сейм с просьбой о согласии на начало уголовного преследования депутата по статье 177 Уголовного закона - о мошенничестве в крупном размере или в составе организованной группы.