Экономические причины, почему Ким Чен Ыну важно встретиться с Путиным

Пока что новостей о большом финансовом или гуманитарном кризисе в КНДР нет, однако некоторые наблюдатели сообщали, что санкции все-таки оказали влияние на экономику Северной Кореи. Смена риторики Ына, его готовность на открытый диалог с лидерами других стран, возможно, свидетельствует об определенной степени отчаяния, так как внутренние резервы государства сокращаются. Кроме того, пропаганда в последнее время все чаще сообщает, что "северокорейцы - очень жесткая нация, которая может выжить на воздухе и воде".

Россия как и Китай - государство, призывавшее ООН облегчить санкции, наложенные на КНДР. Как Россия, так и Китай являются участниками Совбеза ООН. Этот совет с 2006 года накладывал на Северную Корею санкции 11 раз.

Многие эксперты считают, что во время встречи во Владивостоке Ким Чен Ын может попросить у Путина использовать своей статус державы и активнее выступать против санкций. Возможно, Ын попросит гуманитарную помощь для Северной Кореи.

Пока еще неизвестно, как сильно Путин сможет помочь ему. Вместе с Китаем Россия не хотела открыто говорить об отмене санкций, чтобы избежать обострения и так уже сложных отношения с США. Более 90% экспорта Северной Кореи получает Китай, с которым у КНДР длинная сухопутная граница.

Однако главным вопросом на повестке дня Ким Чен Ына будет вопрос о просьбе России о помощи, о просьбе о поставках продуктов питания в Северную Корею.

В феврале посол КНДР в ООН Ким Сон выступил с нетипичным для страны сообщением -

в государстве катастрофически не хватает продуктов, поэтому необходима помощь других стран. Власти Северной Кореи в этой ситуации обвинили неблагоприятную погоду и санкции. По подсчетам аналитиков, Северной Корее необходим минимум миллион тонн продуктов. Россия может помочь сотнями тысяч тонн зерна, муки и других продуктов. Однако, скорее всего, если договор о такой помощи будет достигнут, то он будет тайным.

Еще один фактор, которым Ын может привлечь более широкое внимание, - это северокорейские работники, работающие в России.

"Есть большая возможность того, что Ын попросит Путина быть эластичнее по отношению к северокорейским работникам. Возможно, и в этом вопросе может пойти речь о каких-то денежных потоках", - заявил аналитик института Азии Шин Чол Бом.

Если по этому вопросу удастся достигнуть договоренности, то, возможно, северокорейские гастарбайтеры смогут работать в России бесплатно.

В мае прошлого года Министерство объединения Южной Кореи заявило, что Северная Корея за границу, главным образом в Китай и Россию, отправила примерно 50 тысяч рабочих. Большая часть работает на заводах, в строительстве, на лесозаготовках и в ресторанах. Они работают нелегально, в тяжелых условиях и большую часть зарплаты должны отдавать государству - Северной Корее.