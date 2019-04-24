Экономические причины, почему Ким Чен Ыну важно встретиться с Путиным

Спустя неполные два месяца после неудачной встречи с президентом США Дональдом Трампом, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию, чтобы встретиться с ее президентом Владимиром Путиным. Новостное агентство Associated Press сообщает, что такая встреча ему необходима, чтобы получить поддержку экономике государства, которая существенно пострадала от санкций США.
Пока что новостей о большом финансовом или гуманитарном кризисе в КНДР нет, однако некоторые наблюдатели сообщали, что санкции все-таки оказали влияние на экономику Северной Кореи. Смена риторики Ына, его готовность на открытый диалог с лидерами других стран, возможно, свидетельствует об определенной степени отчаяния, так как внутренние резервы государства сокращаются. Кроме того, пропаганда в последнее время все чаще сообщает, что "северокорейцы - очень жесткая нация, которая может выжить на воздухе и воде".
Россия как и Китай - государство, призывавшее ООН облегчить санкции, наложенные на КНДР. Как Россия, так и Китай являются участниками Совбеза ООН. Этот совет с 2006 года накладывал на Северную Корею санкции 11 раз.
Многие эксперты считают, что во время встречи во Владивостоке Ким Чен Ын может попросить у Путина использовать своей статус державы и активнее выступать против санкций. Возможно, Ын попросит гуманитарную помощь для Северной Кореи.
Пока еще неизвестно, как сильно Путин сможет помочь ему. Вместе с Китаем Россия не хотела открыто говорить об отмене санкций, чтобы избежать обострения и так уже сложных отношения с США. Более 90% экспорта Северной Кореи получает Китай, с которым у КНДР длинная сухопутная граница.
Однако главным вопросом на повестке дня Ким Чен Ына будет вопрос о просьбе России о помощи, о просьбе о поставках продуктов питания в Северную Корею.
В феврале посол КНДР в ООН Ким Сон выступил с нетипичным для страны сообщением -
в государстве катастрофически не хватает продуктов, поэтому необходима помощь других стран. Власти Северной Кореи в этой ситуации обвинили неблагоприятную погоду и санкции. По подсчетам аналитиков, Северной Корее необходим минимум миллион тонн продуктов. Россия может помочь сотнями тысяч тонн зерна, муки и других продуктов. Однако, скорее всего, если договор о такой помощи будет достигнут, то он будет тайным.
Еще один фактор, которым Ын может привлечь более широкое внимание, - это северокорейские работники, работающие в России.
"Есть большая возможность того, что Ын попросит Путина быть эластичнее по отношению к северокорейским работникам. Возможно, и в этом вопросе может пойти речь о каких-то денежных потоках", - заявил аналитик института Азии Шин Чол Бом.
Если по этому вопросу удастся достигнуть договоренности, то, возможно, северокорейские гастарбайтеры смогут работать в России бесплатно.
В мае прошлого года Министерство объединения Южной Кореи заявило, что Северная Корея за границу, главным образом в Китай и Россию, отправила примерно 50 тысяч рабочих. Большая часть работает на заводах, в строительстве, на лесозаготовках и в ресторанах. Они работают нелегально, в тяжелых условиях и большую часть зарплаты должны отдавать государству - Северной Корее.
После того, как Ыну не удалось договориться с Трампом о смягчении санкций, он призвал народ к "национальному единству".
Эксперты указывают, что Ким, возможно, использовал большую часть своих резервов зарубежной валюты на импорт различных товаров из Китая, чтобы сохранить стабильность на северокорейском рынке. Кроме того, у Северной Кореи огромный дефицит торговли, которые компенсируется нелегальной торговлей на границе с Китаем.
Единогласия о том, насколько большими могут быть резервы Северной Кореи, нет. Допускается, что валютные резервы КНДР могут составлять примерно 5 миллиардов долларов, что позволит государству с нынешними санкциями и при других факторах продержаться еще 3-5 лет. Однако есть возможность, что резервы могут закончиться уже в конце этого года.
Вынудят ли санкции Ким Чен Ына полностью отказаться от ядерной программы, еще неизвестно. Однако он считает ядерное оружие сильнейшим аргументом своей страны и безопасности режима. В своей речи 12 апреля Ким Чен Ын сказал, что санкции предусмотрены, чтобы сначала разоружить Северную Корею, и после этого добиться смены режима в стране.
Однако Северной Корее об этом волноваться не надо, считают эксперты. Даже если и будут сигналы о возможном гуманитарном кризисе в Северной Корее, то, скорее всего, на помощь бросится Китай, который не хочет принимать большое число беженцев из Северной Кореи.
Сбежавший в 2016 году из Северной Кореи дипломат Тхэ Ён Хе считает, что "строгая линия" Северной Кореи продолжится так долго, пока государство получает помощь от Китая и России. Если с помощью Китая КНДР может считать, то с Россией "надо поработать". И это, по мнению Тхэ Ён Хе, является одной из главных причин, почему Ким Чен Ыну важна встреча с Путиным.