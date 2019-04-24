Производители напитков дали добро на систему депозита тары

Производители напитков договорились не только финансово поддержать введение этой системы в Латвии, но и обеспечить ее деятельность, соблюдая основные принципы работы системы, в том числе централизованную деятельность, бесприбыльный принцип, предусматривающий реинвестирование всех поступлений в развитие системы.

Также производители обязались поддерживать тесное сотрудничество с розничными торговцами.

По словам председателя ЛФПП Инары Шуре, система депозита - единственный доказанный способ, позволяющий достичь поставленных ЕС целей по сбору тары. В том числе директива ЕС предусматривает, что до 2025 года страны ЕС должны собирать и передавать на повторную переработку 77%, а до 2029 года - 90% пластиковых бутылок с крышками.

Шуре напомнила, что в случае, если цели не будут достигнуты, Латвии грозят штрафные санкции в размере 90-100 млн евро.