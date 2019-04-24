Рижская дума не знает, как доказать, что Деглавский мост безопасен

На заседании депутаты дискутировали о техническом состоянии путепровода. Якринс заявил депутатам, что Госполиция приняла решение закрыть движение на мосту, хоть представители самоуправления и пытались на протяжении нескольких часов убедить чиновников, что мост безопасен.

"Если бы была хоть какая-то возможность, хоть слово полуэксперта, что мост не безопасен, мы первыми бы его закрыли", - заявил он.

Путепровод будет закрыт до момента, пока BVKB не убедится в безопасности объекта, однако, по словам Якринса, департамент не понимает, какие именно экспертизы бюро хочет видеть. Он указал, что самоуправление разработало четыре разных отчета, в том числе и с привлечением профессора РТУ и эксперта по транспортным постройкам Айнара Паэглитиса.

"Заключения всех специалистов свидетельствуют, что мост безопасен. Общие потери несущей способности на отдельных узлах составляют до 5%, но на большей части узлов несущая способность не изменилась", - отметил чиновник.

Он многократно подчеркнул, что мост можно эксплуатировать, а визуально он выглядит так плохо лишь потому, что находится посреди строительного процесса. По словам Якринса, уже в четверг самоуправление начнет дискуссии с BVKB, чтобы получить точные указания о том, какие измерения бюро хочет получить.

Он не смог прогнозировать, когда могут возобновиться работы по перестройке путепровода, однако указал, что от начала до завершения работ потребуются три-четыре месяца. За простой строителям не платят.

Якринс также рассказал, что, основываясь на нормативных актах, если полиция ограничивает движение, то в ее компетенции и дальнейшая его регулировка. "Точного их плана у нас сейчас нет, однако разработан альтернативный маршрут курсирования транспорта. Частные транспортные средства смогут выбирать более удобный для себя путь", - указал глава департамента.

Депутаты допрашивали Якринса более часа.

Галерея: Деглавский мост

Напомним, движение по путепроводу ул. Аугуста Деглава (Деглавскому мосту) будет закрыто в четверг, 25 апреля, в 5 часов утра, сообщил начальник Госполиции Интс Кюзис.

"Мост будет закрыт до момента, пока Рижская дума не представит Государственному бюро по контролю за строительством (BVKB) документы, по которым BVKB могло бы убедиться в безопасности моста", - сказал Кюзис.

В данный момент все свидетельствует о том, что мост угрожает безопасности общества, потому принято такое решение.

По мосту смогут передвигаться велосипеды и пешеходы.