Скорая помощь готовится к пробкам: будет сортировать вызовы и просит уступать дорогу

Как рассказала директор NMPD Лиене Ципуле, в таких условиях служба может сортировать вызовы, чтобы сократить оказание нехарактерной для NMPD помощи, однако помощь будет доступна всем тяжело заболевшим или травмированным. NMPD призывает людей, если только состояние их здоровья не угрожает жизни, в рамках возможного самим отправляться в больницу или решать проблемы через семейных врачей.

Ципуле признала, что службу сильнее тревожит не закрытие конкретного путепровода, а то, какие последствия это окажет на транспортную ситуацию в столице в целом.

Впрочем, головную боль водителям "скорых" доставит и закрытие Деглавского моста, так как на вызовах они следуют указаниям GPS, и в системе мост по-прежнему указывается как используемый, поэтому водителям во время вызова придется самим перепланировать маршрут.

Волнение вызывает и тот факт, что в Риге будет перенаправлен общественный транспорт, из-за чего заполненнее станут полосы для общественного транспорта, которые медицинский транспорт часто использует для перевозки пациентов.

NMPD просит водителей, несмотря на пробки, быть отзывчивыми и уступать дорогу бригадам скорой помощи.

В целом, NMPD сейчас особенно тщательно следит за ситуацией и обязуется полностью обеспечить жителям необходимую помощь и в сложнейших условиях транспортного сообщения.

Напомним, движение по путепроводу ул. Аугуста Деглава (Деглавскому мосту) будет закрыто в четверг, 25 апреля, в 5 часов утра, сообщил начальник Госполиции Интс Кюзис.

"Мост будет закрыт до момента, пока Рижская дума не представит Государственному бюро по контролю за строительством (BVKB) документы, по которым BVKB могло бы убедиться в безопасности моста", - сказал Кюзис.

В данный момент все свидетельствует о том, что мост угрожает безопасности общества, потому принято такое решение.

По мосту смогут передвигаться велосипеды и пешеходы.