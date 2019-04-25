33 навсегда! Игровой номер Сергея Жолтока увековечили в сборной

Перед началом матча под своды "Арены Рига" был поднят свитер с номером 33, который в дальнейшем никем не будет использоваться. За время своей карьеры Жолток играл под разными номерами, но 33-й был последним, под которым хоккеист выходил на национальную команду.

Сергей Жолток был одним из самых ярких нападающих в истории латвийского хоккея. Спортсмен был одним из первых представителей Латвии, кто попал в Национальную Хоккейную Лигу (НХЛ).

Благодаря своей самоотдаче и характеру Жолток стал стабильным игроком НХЛ, который поиграл в таких командах как "Оттава", "Монреаль Канадиенс", "Миннесота Уайлд" и "Нэшвилл Предаторз".

В общей сложности в НХЛ Жолток провёл 633 матча, в которых отличился 115 раз и сделал 161 результативную передачу.

За сборную Латвии хоккеист провёл 42 матча, забросив 29 шайб и сделав 21 результативную передачу. За национальную команду он сыграл на шести чемпионатах мира.

Сердце хоккеиста перестало биться 3 ноября 2004 года в Минске, где "Рига 2000" проводила выездной матч. Сергею Жолтоку был 31 год.