Чт, 25.04.2019
За Владимира Зеленского отдали голоса 73,16% избирателей. Такого доверия не получал ещё ни один президент Украины. Русский TVNET
  • RUS TVNET
  • Красотка
  • Мода
  • "100 самых влиятельных людей мира": сногсшибательные наряды церемонии года

"100 самых влиятельных людей мира": сногсшибательные наряды церемонии года
ФОТО

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: AFP/Reuters/Scanpix

Журнал Time ежегодно составляет список "100 самых влиятельных людей мира", после чего устраивает гала-вечер в их честь. В этом году в Линкольн-центре в Нью-Йорке, как всегда, собрались многие известные представители киноиндустрии, музыкального бизнеса и сферы моды. Смотрите, кто и в чем пришел!

Певица Тейлор Свифт в платье от Дома моды J.Mendel

ФОТО: AFP/SCANPIX

Актриса Эмилия Кларк в Dolce & Gabbana

ФОТО: AFP/SCANPIX

Актриса Джулианна Мур в наряде от Givenchy

ФОТО: AFP/SCANPIX

Актриса Бри Ларсон в платье Prada

ФОТО: Reuters/ScanPix

Модель Наоми Кэмпбелл в сверкающем Valentino Haute

ФОТО: AP/Scanpix

Футболистка Алекс Морган в ярко-красном костюме с секси-декольте

ФОТО: Reuters/ScanPix

Модель Петра Немцова в платье Cristina Ottaviano

ФОТО: Reuters/ScanPix

Актриса Индия Мур в абсолютно прозрачном Iris van Herpen

ФОТО: Reuters/ScanPix

Модель Victoria's Secret Марта Хант в перьях от бренда Jason Wu

ФОТО: EPA/Scanpix

 Больше фото смотрите в нашей галерее

Читать также

Актуально

НАВЕРХ