"100 самых влиятельных людей мира": сногсшибательные наряды церемонии года

Журнал Time ежегодно составляет список "100 самых влиятельных людей мира", после чего устраивает гала-вечер в их честь. В этом году в Линкольн-центре в Нью-Йорке, как всегда, собрались многие известные представители киноиндустрии, музыкального бизнеса и сферы моды. Смотрите, кто и в чем пришел!