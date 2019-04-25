"100 самых влиятельных людей мира": сногсшибательные наряды церемонии года
Журнал Time ежегодно составляет список "100 самых влиятельных людей мира", после чего устраивает гала-вечер в их честь. В этом году в Линкольн-центре в Нью-Йорке, как всегда, собрались многие известные представители киноиндустрии, музыкального бизнеса и сферы моды. Смотрите, кто и в чем пришел!
Певица Тейлор Свифт в платье от Дома моды J.Mendel
Актриса Эмилия Кларк в Dolce & Gabbana
Актриса Джулианна Мур в наряде от Givenchy
Актриса Бри Ларсон в платье Prada
Модель Наоми Кэмпбелл в сверкающем Valentino Haute
Футболистка Алекс Морган в ярко-красном костюме с секси-декольте
Модель Петра Немцова в платье Cristina Ottaviano
Актриса Индия Мур в абсолютно прозрачном Iris van Herpen
Модель Victoria's Secret Марта Хант в перьях от бренда Jason Wu
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