Названа самая красивая женщина в мире

В свое время в этом качестве на страницах журнала красовались Анджелина Джоли, Холли Берри, Дженнифер Лопес и другие знаменитости.

Пару лет назад издание поменяло концепцию и теперь отмечает не столько внешнюю красоту знаменитостей, сколько их личностные качества.

В прошлом году победа досталась певице Пинк, а в этом - актрисе Дженнифер Гарнер. Фотография 47-летней звезды, на которой она позирует со своей неотразимой улыбкой, украсила обложку последнего номера издания.

People отмечает, что Гарнер совмещает съемки в голливудских фильмах, работу в своей компании по производству органических продуктов Once Upon a Farm и участие в движении помощи детям Save the Children. Кроме того, она мама троих детей.

"Великолепная актриса, активистка и мать троих детей каждый день вносит свой вклад в улучшение нашего мира", - говорится в сообщении издания в соцсетях.

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В интервью журналу актриса призналась, что в молодости не считала себя привлекательной, родители тоже никогда не говорили ей, что она красива,

а сейчас в свободное время она чаще всего носит спортивную одежду и совсем не умеет правильно наносить макияж.

Фотогалерея: Дженнифер Гарнер на премьере фильма "Багровая мята" (Peppermint)

Кроме того, Гарнер отметила, что

наиболее привлекательной она чувствует себя, когда возвращается домой после фотосессии, а ее дети просят смыть косметику и распустить волосы:

"Я вижу в этом комплимент. Они хотят, чтобы я просто выглядела как их мама".

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Напомним, Дженнифер Гарнер - американская актриса и продюсер. Наибольшую известность ей принесла роль агента ЦРУ Сидни Бристоу в телесериале "Шпионка" (2001 - 2006), за которую она удостоилась премии "Золотой глобус" и Гильдии киноактеров США.

Кроме того, актриса известна по таким фильмам, как "Перл-Харбор", "Поймай меня, если сможешь", "Далласский клуб покупателей" и "День святого Валентина".

В 2005 году она вышла замуж за актера, сценариста, кинорежиссера и продюсера Бена Аффлека, а в 2017-м они подали на развод.