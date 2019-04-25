Названа самая красивая женщина в мире
Ежегодно весной американский журнал People называет имя самой красивой женщины планеты. В 2018-м этого звания удостоилась певица Пинк. А кто же в этом году заслужил такую честь и украсил обложку глянца?
В свое время в этом качестве на страницах журнала красовались Анджелина Джоли, Холли Берри, Дженнифер Лопес и другие знаменитости.
Пару лет назад издание поменяло концепцию и теперь отмечает не столько внешнюю красоту знаменитостей, сколько их личностные качества.
В прошлом году победа досталась певице Пинк, а в этом - актрисе Дженнифер Гарнер. Фотография 47-летней звезды, на которой она позирует со своей неотразимой улыбкой, украсила обложку последнего номера издания.
Jennifer Garner is gracing our cover of this year's #BeautifulIssue! 💕 The gorgeous actress, activist and mom of three is doing her part to change the world everyday. Tap our bio link to read her thoughts on friendship, raising kind kids and staying happy! |📷: @thomaswhiteside
People отмечает, что Гарнер совмещает съемки в голливудских фильмах, работу в своей компании по производству органических продуктов Once Upon a Farm и участие в движении помощи детям Save the Children. Кроме того, она мама троих детей.
"Великолепная актриса, активистка и мать троих детей каждый день вносит свой вклад в улучшение нашего мира", - говорится в сообщении издания в соцсетях.
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В интервью журналу актриса призналась, что в молодости не считала себя привлекательной, родители тоже никогда не говорили ей, что она красива,
а сейчас в свободное время она чаще всего носит спортивную одежду и совсем не умеет правильно наносить макияж.
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Кроме того, Гарнер отметила, что
наиболее привлекательной она чувствует себя, когда возвращается домой после фотосессии, а ее дети просят смыть косметику и распустить волосы:
"Я вижу в этом комплимент. Они хотят, чтобы я просто выглядела как их мама".
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Напомним, Дженнифер Гарнер - американская актриса и продюсер. Наибольшую известность ей принесла роль агента ЦРУ Сидни Бристоу в телесериале "Шпионка" (2001 - 2006), за которую она удостоилась премии "Золотой глобус" и Гильдии киноактеров США.
Кроме того, актриса известна по таким фильмам, как "Перл-Харбор", "Поймай меня, если сможешь", "Далласский клуб покупателей" и "День святого Валентина".
В 2005 году она вышла замуж за актера, сценариста, кинорежиссера и продюсера Бена Аффлека, а в 2017-м они подали на развод.
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