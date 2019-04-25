В результате взрыва в Сирии погибли 18 человек

На северо-западе Сирии в занятом джихадистами районе в среду произошел сильный взрыв, в результате которого погибли 18 человек, в том числе 15 мирных жителей, сообщила базируемая в Лондоне организация сирийских активистов "Syrian Observatory for Human Rights" (SOHR).
Взрыв поизошел в городе Джисралшугур в провинции Идлиб. Город находится в районе, который контролирует бывший сирийский филиал Al-Qaeda, сообщает АFP.
Взрыв разрушил четырехэтажное здание, спасатели искали зажатых под обломками людей. Здание напротив рухнуло частично, а окружающие здания находились на грани обрушения.
Причина взрыва выясняется. Он произошел рядом с рынком.
Провинцию Идлиб контролируют в основном группировка боевиков Hayat Tahrir al-Sham, в которой доминирует сирийский филиал Al-Qaeda Nusras fronte.
В городе действует и группировка "Туркестанская исламская партия", в составе которой - иностранные джихадисты уйгурской народности.