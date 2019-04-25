Путин и Ким Чен Ын открыли первую встречу

После церемонии приветствия у лидеров стран предусмотрены переговоры вдвоем, после чего состоятся более обширные переговоры сторон.

"Я убежден, что ваш визит в Россию поможет нам лучше понять, как мы можем решить ситуацию на Корейском полуострове, и что Россия может делать для поддержки нынешнего позитивного процесса", - заявил Путин. "В сфере двусторонних отношений у нас есть много, что можно сделать для развития экономических связей".

Путин отметил, что Россия хочет поддержать поиск Северной Кореей решения в ядерной ситуации и поддержать попытки добиться лучших отношений с США, сообщает агентство АР.

В четверг после переговоров может стать ясно, как Россия может помочь КНДР в коммуникации с США, отметил он.

В свою очередь Ын поздравил Путина с победой на прошлогодних выборах, в результате которой Путин остался на посту главы государства еще на шесть лет.

Ким Чен Ын добавил, что во время встречи произойдет обмен мнениями о ситуации на Корейском полуострове.

Встреча состоится в здании университета во Владивостоке.

Ын прибыл на место встречи в лимузине. Главы государств поздоровались и вошли в здание, где Путин познакомил северокорейского лидера с несколькими российскими чиновниками.

Ким Чен Ын планирует находиться во Владивостоке до пятницы и посетить несколько культурных мероприятий, в том числе балетное представление, сообщают российские СМИ.

Аналитики указывают, что для Северной Кореи эта встреча - возможность после неудачных ядерных переговоров с президентом США Дональдом Трампом показать, что у изолированного государства есть влиятельные союзники.

Кроме того, КНДР таким образом показывает, что ее экономическое будущее не зависит полностью от благожелательности США. Ким Чен Ын может попросить Москву отменить установленные против Северной Кореи санкции.