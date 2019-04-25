В столице образовались значительные пробки

Фото: Деглавский мост закрыт

Значительные заторы образовались на ул. Вестиенас - на участке от улицы Деглава до Виетавас. Там в пробках приходится стоять около десяти минут. Кроме того, далее по направлению к центру города пробки образовали на ул. Пиедруяс, Виетавас и Матиса, сообщает агентство LETA.

С пробками нужно считаться и на Земитанском мосту по направлению в центр. На его проезд требуется около пяти минут. И ведущая на мост улица Брасас, как и находящиеся рядом улицы Иерикю, Вайдавас и Кастранес заполнены автомобилями. Местами в пробке нужно ждать до 12 минут.

Однако по направлению в центр после Земитанского моста ситуация с движением уже лучше. Перед поворотом с моста на ул. Пернавас и Кр. Барона нужно считаться с примерно трехминутным ожиданием.

Пробки образовались и на Бривибас гатве у Воздушного моста по направлению в центр. Поворот в этом случае осложняет и пробка на Густава Земгале гатве, если ехать со стороны Дворца культуры VEF.

В утренние часы пробки образовались и на ряде других улиц в центре города.