В столице образовались значительные пробки

Ближайшие к закрытому Деглавскому мосту альтернативные путепроводы и дороги утром в четверг сковали пробки, свидетельствует информация сайта Balticmaps.eu.
Фото: Деглавский мост закрыт
Значительные заторы образовались на ул. Вестиенас - на участке от улицы Деглава до Виетавас. Там в пробках приходится стоять около десяти минут. Кроме того, далее по направлению к центру города пробки образовали на ул. Пиедруяс, Виетавас и Матиса, сообщает агентство LETA.
С пробками нужно считаться и на Земитанском мосту по направлению в центр. На его проезд требуется около пяти минут. И ведущая на мост улица Брасас, как и находящиеся рядом улицы Иерикю, Вайдавас и Кастранес заполнены автомобилями. Местами в пробке нужно ждать до 12 минут.
Однако по направлению в центр после Земитанского моста ситуация с движением уже лучше. Перед поворотом с моста на ул. Пернавас и Кр. Барона нужно считаться с примерно трехминутным ожиданием.
Пробки образовались и на Бривибас гатве у Воздушного моста по направлению в центр. Поворот в этом случае осложняет и пробка на Густава Земгале гатве, если ехать со стороны Дворца культуры VEF.
В утренние часы пробки образовались и на ряде других улиц в центре города.
Напомним, утром в четверг был закрыт Деглавский мост в Риге, в результате чего были значительно изменены маршруты общественного транспорта, что привело к транспортным заторам.