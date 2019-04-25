Качество воздуха в Латвии значительно ухудшилось

23 апреля концентрация суспензированных твердых частиц диаметром до 10 микрометров (PM10) в воздухе превысила норму на пяти из шести латвийских станций метеонаблюдений.

Норма превышена на ул. Бривибас и бульв. Кронвалда в Риге, на ул. O. Калпака в Лиепае, ул. Яня в Вентспилсе и аллее Атбривошанас в Резекне. Не превышена она во вторник была только на ул. Слиежу в Лиепае.

Концентрация частиц мелкой пыли диаметром до 2,5 микрометров (PM2.5) во вторник тоже превысила допустимую норму почти на всех метеостанциях, причем не только в городах, но и в Руцаве.

В среду, 24 апреля, на ул. Слиежу в Лиепае был зафиксирован один из худших показателей качества воздуха за всю историю метеонаблюдений - среднесуточная концентрация PM10 повысилась до 113,6 микрограммов на кубометр. В Вентспилсе на ул. Яна она достигла 77,8 микрограммов на кубометр.

В воздухе увеличилось также содержание цветочной пыльцы, особенно березовой.