Качество воздуха в Латвии значительно ухудшилось

Из-за сухости, ветра, пожаров и других факторов качество воздуха во многих местах в Европе, включая Латвию, значительно ухудшилось, свидетельствует метеорологическая информация.
23 апреля концентрация суспензированных твердых частиц диаметром до 10 микрометров (PM10) в воздухе превысила норму на пяти из шести латвийских станций метеонаблюдений.
Норма превышена на ул. Бривибас и бульв. Кронвалда в Риге, на ул. O. Калпака в Лиепае, ул. Яня в Вентспилсе и аллее Атбривошанас в Резекне. Не превышена она во вторник была только на ул. Слиежу в Лиепае.
Концентрация частиц мелкой пыли диаметром до 2,5 микрометров (PM2.5) во вторник тоже превысила допустимую норму почти на всех метеостанциях, причем не только в городах, но и в Руцаве.
В среду, 24 апреля, на ул. Слиежу в Лиепае был зафиксирован один из худших показателей качества воздуха за всю историю метеонаблюдений - среднесуточная концентрация PM10 повысилась до 113,6 микрограммов на кубометр. В Вентспилсе на ул. Яна она достигла 77,8 микрограммов на кубометр.
В воздухе увеличилось также содержание цветочной пыльцы, особенно березовой.
Ухудшению качества воздуха способствует также увеличение интенсивности дорожного движения в рабочие дни.