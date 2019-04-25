После победы Зеленского Иван Ургант сделал заявление

"На прошедших выходных я провел тщательные консультации. Я посоветовался со своим штабом, переговорил со своей семьей... и принял решение...

Я официально заявляю: "Я не буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента в этом году"", - сказал шоумен.

Урган отметил, что был уверен в поддержке. Он также объяснил, что в этом году выборов нет. Иван назвал победу Зеленского на выборах в Украине "главной новостью" выходных.

"А Юлий Гусман вчера посмотрел результаты выборов и сказал:" Вот стоит простой парень из Кривого Рога, а ведь этому Владимира никто не учил", - добавил он.

Телеведущий также ответил, что теперь делать Петру Порошенко:

"Начинать все с нуля! Собирать команду, заявляться на сочинский фестиваль и в сезон".