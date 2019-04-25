После победы Зеленского Иван Ургант сделал заявление

После победы юмориста Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине шоумен Иван Ургант решил сделать важное политическое заявление во время программы "Вечерний Ургант".
"На прошедших выходных я провел тщательные консультации. Я посоветовался со своим штабом, переговорил со своей семьей... и принял решение...
Я официально заявляю: "Я не буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента в этом году"", - сказал шоумен.
Урган отметил, что был уверен в поддержке. Он также объяснил, что в этом году выборов нет. Иван назвал победу Зеленского на выборах в Украине "главной новостью" выходных.
"А Юлий Гусман вчера посмотрел результаты выборов и сказал:" Вот стоит простой парень из Кривого Рога, а ведь этому Владимира никто не учил", - добавил он.
Телеведущий также ответил, что теперь делать Петру Порошенко:
"Начинать все с нуля! Собирать команду, заявляться на сочинский фестиваль и в сезон".
Напомним, 22 апреля стало известно, что комик и шоумен Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов в Украине.