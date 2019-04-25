Деглавским мостом активно пользуются велосипедисты и пешеходы

Мостом, в том числе его проезжей частью пользуются и пешеходы, и велосипедисты.

Как сообщалось, в четверг с 5.00 движение транспорта по путепроводу Деглавскому мосту закрыто.

Утром на ближайших к закрытому Деглавскому мосту путепроводах и улицах образовались транспортные заторы.