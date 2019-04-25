Чт, 25.04.2019
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Деглавским мостом активно пользуются велосипедисты и пешеходы

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Закрытый Деглавский мост

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

Сегодня утром многие велосипедисты и пешеходы пользуются возможностью перемещаться по закрытому для автотранспорта путепроводу ул. Аугуста Деглава (Деглавскому мосту), свидетельствует информация агентства LETA.

Мостом, в том числе его проезжей частью пользуются и пешеходы, и велосипедисты.

Как сообщалось, в четверг с 5.00 движение транспорта по путепроводу Деглавскому мосту закрыто.

Утром на ближайших к закрытому Деглавскому мосту путепроводах и улицах образовались транспортные заторы.

Галерея: Закрытый Деглавский мост

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