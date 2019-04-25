Деглавским мостом активно пользуются велосипедисты и пешеходы

Сегодня утром многие велосипедисты и пешеходы пользуются возможностью перемещаться по закрытому для автотранспорта путепроводу ул. Аугуста Деглава (Деглавскому мосту), свидетельствует информация агентства LETA.
Мостом, в том числе его проезжей частью пользуются и пешеходы, и велосипедисты.
Как сообщалось, в четверг с 5.00 движение транспорта по путепроводу Деглавскому мосту закрыто.
Утром на ближайших к закрытому Деглавскому мосту путепроводах и улицах образовались транспортные заторы.
Галерея: Закрытый Деглавский мост