Сейм поддержал отказ от требования возить с собой права, если есть другой документ

Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к Закону о дорожном движении, предусматривающие отказ от обязательного требования к автоводителям иметь при себе права, если есть документ, удостоверяющий личность, сообщает агентство LETA.
Водителям на территории Латвии не нужно будет носить с собой права, если есть удостоверение личности.
Кроме того, чтобы снизить административную нагрузку, водителям не нужно будет возить с собой регистрационные документы транспортного средства на территории Латвии, если при себе имеется подтверждающий личность документ.
Также изменения в законе предусматривают разрешение для мопедов и мотоциклов передвигаться по полосе для общественного транспорта. Планируется, что Кабинет министров эти поправки примет до 31 июля.
Поправки к закону также расширят полномочия пограничников в организации движения: для выполнения задач Государственной погранохраны они смогут размещать, устанавливать и снимать технические средства организации движения.
Также изменения предусматривают, что управлять специальной военной техникой будет уполномочен солдат профессиональной службы или земессарг с правами категории В. Сейчас такой техникой можно управлять лишь с удостоверением водителя тракторной техники TR1 или TR2. Изменения предусмотрены для того, чтобы сэкономить государственные финансовые средства и временные ресурсы, так как почти у каждого солдата и земессарга имеются водительские права, но редко у кого есть права на тракторную технику.