Сейм поддержал отказ от требования возить с собой права, если есть другой документ

Водителям на территории Латвии не нужно будет носить с собой права, если есть удостоверение личности.

Кроме того, чтобы снизить административную нагрузку, водителям не нужно будет возить с собой регистрационные документы транспортного средства на территории Латвии, если при себе имеется подтверждающий личность документ.

Также изменения в законе предусматривают разрешение для мопедов и мотоциклов передвигаться по полосе для общественного транспорта. Планируется, что Кабинет министров эти поправки примет до 31 июля.

Также изменения предусматривают, что управлять специальной военной техникой будет уполномочен солдат профессиональной службы или земессарг с правами категории В. Сейчас такой техникой можно управлять лишь с удостоверением водителя тракторной техники TR1 или TR2. Изменения предусмотрены для того, чтобы сэкономить государственные финансовые средства и временные ресурсы, так как почти у каждого солдата и земессарга имеются водительские права, но редко у кого есть права на тракторную технику.