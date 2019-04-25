Чт, 25.04.2019
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Приоритеты Минсообщения в будущем году: ремонт дорог и пассажирские перевозки

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Министр сообщения Талис Линкайтс

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Приоритетами Министерства сообщения в бюджете 2020 года, как и в прежние годы, будут перевозки общественным транспортом и ремонт дорог, сообщил агентству LETA министр сообщения Талис Линкайтс.

Никаких новых инициатив Минсообщения не планирует, добавил он.

Дефицит для перевозок общественным транспортом в этом году составляет 15 млн евро, он не будет покрыт из госбюджета, а для железнодорожных пассажироперевозок не покрытый государством дефицит составляет 14 млн евро.

"Автодороги у нас в финансовой яме и в 2019, и в 2020 году", - сказал Линкайтс.

Как сообщалось, 23 апреля Кабинет министров одобрил план действий правительства, на выполнение которого в последующие годы из госбюджета потребуется около 1 млрд евро.

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