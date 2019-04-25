Maruv второй раз была ограблена в аэропорту

Украинская исполнительница Maruv (наст. имя - Анна Корсун) на данный момент находится в Дубае с гастролями. В сторис звезда рассказала, что ее багаж был второй раз вскрыт. Вещи, которые были в чемодане были украдены.
Maruv рассказала, что многие считают, что виноваты работники аэропорта Борисполя. К такому же мнению приходит авиакомпания MAU. Но певица с этим не согласна.
"Поймите, я из Борисполя летаю разными авиакомпаниями, и таких инцидентов не было. После того, как у меня в Тель-Авиве вскрыли багаж, я потом летала еще из Борисполя. И все ОК. Просто другими авиакомпаниями и багаж не вскрывали. Но вот тут, второй раз я опять полетела MAU и у меня опять вскрыли багаж", - сказала исполнительница.
Она пояснила, что ей это не кажется случайностью.
"Я бы так не говорила, и не выражалась, если бы не было какой-то закономерности... Нужно совместно провести какое-то расследование в аэропорту Борисполя и авиакомпании, чтобы что-то предпринять в эту сторону... Так быть не должно!"
Напомним, Maruv обокрали в аэропорту Борисполя 31 марта.
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