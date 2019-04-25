Maruv второй раз была ограблена в аэропорту

"Поймите, я из Борисполя летаю разными авиакомпаниями, и таких инцидентов не было. После того, как у меня в Тель-Авиве вскрыли багаж, я потом летала еще из Борисполя. И все ОК. Просто другими авиакомпаниями и багаж не вскрывали. Но вот тут, второй раз я опять полетела MAU и у меня опять вскрыли багаж", - сказала исполнительница.