Памятник Победы могут превратить в музей

Возможность говорить о сносе памятника Победы, за который собрано свыше 10 000 подписей жителей, упущена, заявила на заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям представитель Управления по национальному культурному наследию Байба Мурниеце. Об этом пишет газета Diena.
Эксперты управления считают, что данный объект, который не включен в список памятников культуры, охраняемых государством, можно было бы использовать для просветительских целей.
Например, с его помощью можно рассказывыть о трагических страницах в истории Латвии, советском режиме, приемах его прославления, влиянии тоталитаризма на мышление народа. Отмечается, что под памятником находится большое неиспользуемое пространство площадью 1400 кв. м, где можно было бы разместить информационную экспозицию.
В заключенном Латвией и Россий в 1994 году соглашении об охране и содержании мемориальных сооружений и воинских захоронений конкретные объекты не указаны, но Россия неоднократно просила подтвердить, что договор относится и к памятнику Победы в рижском парке Узварас.
Между тем в среду, 24 апреля, парламентская комиссия по мандатам, этике и заявлениям постановила, что решение вопроса о статусе этого памятника не входит в ее компетенцию и передала его в комиссию Сейма по иностранным делам.