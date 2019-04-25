Памятник Победы могут превратить в музей

Эксперты управления считают, что данный объект, который не включен в список памятников культуры, охраняемых государством, можно было бы использовать для просветительских целей.

Например, с его помощью можно рассказывыть о трагических страницах в истории Латвии, советском режиме, приемах его прославления, влиянии тоталитаризма на мышление народа. Отмечается, что под памятником находится большое неиспользуемое пространство площадью 1400 кв. м, где можно было бы разместить информационную экспозицию.

В заключенном Латвией и Россий в 1994 году соглашении об охране и содержании мемориальных сооружений и воинских захоронений конкретные объекты не указаны, но Россия неоднократно просила подтвердить, что договор относится и к памятнику Победы в рижском парке Узварас.