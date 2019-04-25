Комиссия Сейма примет решение о выдаче Закатистова прокуратуре в мае

В четверг, 25 апреля, комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила рассмотреть просьбу прокуратуры выдать для уголовного преследования депутата Атиса Закатистова (KPV LV) 15 мая.
В среду, 24 апреля, Закатистов заявил журналистам, что, по всей вероятности, не сложит депутатский мандат. Он уверен, что сможет доказать свою невиновность в суде, "если дело дойдет до суда".
Согласно Конституции Латвии, уголовное преследование в отношении депутата Сейма нельзя начать без согласия парламента.
Если Сейм дает такое согласие, депутат теряет право участвовать в заседаниях парламента и парламентских комиссий и до окончания уголовного преследования или вступления в силу осуждающего приговора суда получает половину своей зарплаты.
Как сообщалось ранее, прокуратура обратилась в Сейм с просьбой выдать для уголовного преследования Закатистова.
Не упоминая имени, представитель прокуратуры Лаура Маевска сообщила агентству LETA, что прокурор отдела расследования особо важных дел Генпрокуратуры обратился в Сейм с просьбой о согласии на начало уголовного преследования депутата по статье 177 Уголовного закона - о мошенничестве в крупном размере или в составе организованной группы.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией просило прокуратуру предъявить обвинение в мошенничестве в крупном размере депутату Сейма Атису Закатистову и предпринимателю Виестуру Тамужсу, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.