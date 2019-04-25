Овечкин вылетел из Кубка Стэнли. Теперь его ждёт сборная России

В решающем седьмом матче "Вашингтон" на своей площадке в дополнительное время проиграл со счетом 3:4. "Каролина" выиграла серию с таким же счетом.

К 7-й минуте матча "Вашингтон" после голов Тома Уилсона и Андре Бураковски вёл со счётом 2:0. Во втором периоде Себастьян Ахо отыграл одну шайбу, но спустя четыре минуты Евгений Кузнецов снова увеличил отрыв до двух голов.

До перерыва Теуво Терявяйнен вновь отыграл одну шайбу, а на 3-й минуте заключительного периода Джордан Стаал сравнял счёт. Победу "Каролине" на 92-й минуте принёс Брок Макгинн.

Таким образом, "Вашингтон" сложил чемпионские полномочия. Напомним, что в прошлом году команда Овечкина впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли, одержав в финальной серии победу над "Вегас Голден Найтс" со счётом 4:1.