Чт, 25.04.2019
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Овечкин вылетел из Кубка Стэнли. Теперь его ждёт сборная России

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Хоккеисты "Каролины"

ФОТО: Reuters/ScanPix

Команда российского хоккеиста Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" сложила полномочия обладателя Кубка Стэнли.

В решающем седьмом матче "Вашингтон" на своей площадке в дополнительное время проиграл со счетом 3:4. "Каролина" выиграла серию с таким же счетом.

К 7-й минуте матча "Вашингтон" после голов Тома Уилсона и Андре Бураковски вёл со счётом 2:0. Во втором периоде Себастьян Ахо отыграл одну шайбу, но спустя четыре минуты Евгений Кузнецов снова увеличил отрыв до двух голов.

До перерыва Теуво Терявяйнен вновь отыграл одну шайбу, а на 3-й минуте заключительного периода Джордан Стаал сравнял счёт. Победу "Каролине" на 92-й минуте принёс Брок Макгинн.

Таким образом, "Вашингтон" сложил чемпионские полномочия. Напомним, что в прошлом году команда Овечкина впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли, одержав в финальной серии победу над "Вегас Голден Найтс" со счётом 4:1.

Все три российских игрока, которые выступают за "Вашингтон" (Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкины) получили приглашение в сборную России, которая занимается подготовкой к чемпионату мира по хоккею.

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