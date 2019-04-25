Будут опубликованы новые материалы из "мешков ЧК"

Планируется, что эти документы будут опубликованы до праздника Лиго, указал председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш (KPV LV).

Он пояснил, что необходимо сделать "невыполненную домашнюю работу", оставшуюся от Сейма 12-го созыва, с целью обеспечить публикацию содержания "мешков ЧК до конца". Комиссия попросит Сейм рассмотреть законопроект в срочном порядке.

Также планируется опубликовать карточки агентов, резидентов и держателей конспиративных квартир, которые были исключены из статистической картотеки КГБ.

Эти карточки были предназначены для уничтожения.

Кроме того в законе планируется установить, что эти документы в Латвийском государственном архиве будут публично доступны без ограничений.

Поправки были предложены членами коалиции. По их словам, с момента первоначального решения об обнародовании "мешков ЧК", были выявлены группы документов, публикация которых на данный момент законом не предусмотрена.

Депутаты считают, что принятие поправок к закону поспособствует доверию общества госучреждениям, открытости и восстановлению исторической справедливости.

Как ранее сообщал телеканал LNT, все карточки возможных агентов КГБ, которые есть в Латвии, скорее всего не были опубликованы на сайте Госархива.

Часть "мешков ЧК" была обнародована в декабре.

Исходя из информации на уже опубликованных карточках, можно сделать вывод, что КГБ интересовался широким спектром лиц — в "мешках ЧК" можно найти карточки представителей духовенства, сотрудников из отрасли культуры, ученых, барменов, шоферов, сварщиков, моряков и т.д..

Кроме того в опубликованной части картотеки КГБ можно найти имена некоторых политиков, которые раньше не были озвучены публично, несмотря на то, что закон требует обнародования такой информации.