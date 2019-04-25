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"Все стабильно": Рижская дума проверила Деглавский мост

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Деглавский мост.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В четверг, 25 апреля, утром департамент сообщения Рижской думы проверил находящуюся в наиболее критическом состоянии опору Деглавского моста, проверка показала, что она отвечает требованиям безопасности, сообщила агентству LETA представитель департамента Уна Ахуна-Озола.

Опоры моста путем сверления были проверены и раньше, но Государственное бюро по контролю за строительством (ГБКС) потребовало еще раз проверить эту конкретную опору.

"Эта проверка тоже подтвердила, что сердцевина опоры заполнена бетоном и стабильна, как мы и указывали ранее", - подчеркнула Ахуна-Озола.

Результаты проверки думский департамент в четверг подаст в ГБКС. Также в четверг запланирована встреча представителей двух учреждений, чтобы выяснить, нужны ли еще какие-то проверки безопасности.

Ахуна-Озола не исключает, что если ГБКС удовлетворят полученные результаты проверки, оно предложит возобновить движение транспорта по Деглавскому мосту.

Галерея: Закрытый Деглавский мост

Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня закрыто движение транспорта по Деглавскому мосту.

Утром на ближайших к закрытому Деглавскому мосту путепроводах и улицах образовались транспортные заторы, свидетельствует информация на сайте Balticmaps.eu.

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