"Все стабильно": Рижская дума проверила Деглавский мост

Опоры моста путем сверления были проверены и раньше, но Государственное бюро по контролю за строительством (ГБКС) потребовало еще раз проверить эту конкретную опору.

"Эта проверка тоже подтвердила, что сердцевина опоры заполнена бетоном и стабильна, как мы и указывали ранее", - подчеркнула Ахуна-Озола.

Результаты проверки думский департамент в четверг подаст в ГБКС. Также в четверг запланирована встреча представителей двух учреждений, чтобы выяснить, нужны ли еще какие-то проверки безопасности.

Ахуна-Озола не исключает, что если ГБКС удовлетворят полученные результаты проверки, оно предложит возобновить движение транспорта по Деглавскому мосту.

Галерея: Закрытый Деглавский мост

Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня закрыто движение транспорта по Деглавскому мосту.