"Все стабильно": Рижская дума проверила Деглавский мост

В четверг, 25 апреля, утром департамент сообщения Рижской думы проверил находящуюся в наиболее критическом состоянии опору Деглавского моста, проверка показала, что она отвечает требованиям безопасности, сообщила агентству LETA представитель департамента Уна Ахуна-Озола.
Опоры моста путем сверления были проверены и раньше, но Государственное бюро по контролю за строительством (ГБКС) потребовало еще раз проверить эту конкретную опору.
"Эта проверка тоже подтвердила, что сердцевина опоры заполнена бетоном и стабильна, как мы и указывали ранее", - подчеркнула Ахуна-Озола.
Результаты проверки думский департамент в четверг подаст в ГБКС. Также в четверг запланирована встреча представителей двух учреждений, чтобы выяснить, нужны ли еще какие-то проверки безопасности.
Ахуна-Озола не исключает, что если ГБКС удовлетворят полученные результаты проверки, оно предложит возобновить движение транспорта по Деглавскому мосту.
Галерея: Закрытый Деглавский мост
Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня закрыто движение транспорта по Деглавскому мосту.
Утром на ближайших к закрытому Деглавскому мосту путепроводах и улицах образовались транспортные заторы, свидетельствует информация на сайте Balticmaps.eu.